Laika Ecovip Evoluzione 2026: design sportivo e dotazione completa

Nel mondo dei campervan, dove la discrezione è spesso un valore apprezzato, il nuovo Laika Ecovip Evoluzione sceglie una strada diversa. Questo modello non cerca di mimetizzarsi tra i furgoni da lavoro, ma punta a distinguersi con un design audace e una dotazione completa fin dall’origine.

La filosofia di Laika è chiara: offrire un prodotto pronto all’uso, senza dover ricorrere a lunghi elenchi di optional. Un approccio che si è già visto con le serie speciali Kosmo Supremo e che ora trova la sua massima espressione nell’Ecovip Evoluzione.

Due versioni per ogni esigenza di viaggio

Costruito sulla base del Fiat Ducato da 3,5 tonnellate l’Ecovip Evoluzione è disponibile in due varianti: la 540 lunga 5,41 metri, ideale per chi cerca maneggevolezza, e la 600 con i suoi 5,99 metri, perfetta per chi preferisce maggiore spazio a bordo. Entrambe le versioni sono equipaggiate con un cambio automatico di serie.

La dotazione di serie include cruise control adattivoclimatizzatore automaticoretrocamera e un sistema di infotainment Pioneer da 9 pollici. A completare il quadro, i cerchi in lega OZ Racing da 18 pollici che conferiscono al veicolo un tocco sportivo.

Un design ispirato al motorsport

Laika ha abbandonato le tradizionali grafiche laterali per adottare un linguaggio stilistico più vicino a quello delle auto sportive. Il frontale nero, i dettagli in tinta scura e gli adesivi di grandi dimensioni rendono il campervan immediatamente riconoscibile.

Le personalizzazioni ruotano attorno a quattro colorazioni dedicate: Arancio AssenAzzurro Le MansVerde Mugello e Grigio Nardò. Ogni colorazione abbina cerchi, dettagli grafici e finiture interne specifiche, creando un insieme coerente e ben studiato.

Interni premium e comfort avanzato

Gli interni dell’Ecovip Evoluzione sono caratterizzati dal nuovo ambiente Dolomiti Icona con mobili chiari, inserti in legno Noce-Opèra e dettagli verdi e grigi. Le superfici Fenix resistenti ai graffi e poco soggette a trattenere le impronte, contribuiscono a dare un’impressione di qualità elevata.

L’attenzione ai dettagli si ritrova nei cassetti con chiusura soft-close e nei pensili con apertura push-pull. Le ampie finestre e l’oblò sul tetto assicurano un abitacolo luminoso. La cucina è ben equipaggiata, con un frigorifero a compressore da 138 litri e la possibilità di aggiungere un forno a gas sulla versione 600.

Nella zona notte, il letto trasversale posteriore utilizza una rete a doghe e un materasso Ergonomy pensati per aumentare il comfort durante i viaggi più lunghi.

Autonomia e flessibilità per ogni avventura

Per chi viaggia in famiglia o desidera maggiore flessibilità, sono disponibili il tetto a soffietto e il letto ricavabile dalla dinette, che portano la capacità fino a cinque posti letto. Gli attacchi Isofix sono di serie e rendono il campervan adatto anche a chi viaggia con bambini.

La dotazione comprende inoltre una batteria al litio da 150 Ah gestibile tramite l’app LaikaControl. Tra gli optional figura un pannello solare da 215 watt installabile anche sulle versioni con tetto a soffietto, una soluzione utile per aumentare l’autonomia durante la sosta.

Per l’utilizzo in ogni stagione, Laika adotta isolamento XPS con tecnologia AluEcofiberriscaldamento diesel Truma Combi da 6 kW e serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato, così da affrontare senza problemi anche temperature rigide.

Uno degli elementi più interessanti riguarda la versione 540. Nonostante la lunghezza contenuta di 5,41 metri, Laika adotta un bagno Vario una soluzione rara in questa categoria. Grazie a una parete divisoria fissa e a un lavabo ribaltabile, all’occorrenza si ricava un vero vano doccia, una soluzione normalmente riservata a campervan più grandi.

Il Laika Ecovip Evoluzione debutterà al caravan salon di Düsseldorf 2026 con un prezzo di partenza di 73.990 euro. Considerando la ricca dotazione di serie, il divario economico rispetto ad altri campervan su base Ducato potrebbe essere meno marcato di quanto il listino lasci immaginare.

Nel complesso, Laika sceglie una strada diversa rispetto a molti concorrenti. Più che puntare su un singolo layout o su una lunga lista di optional, propone un campervan con una forte identità stilistica e un equipaggiamento completo fin dall’origine. Un approccio che rende l’Ecovip Evoluzione più vicino a una granturismo in formato campervan che a un tradizionale furgonato da viaggio.