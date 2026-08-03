Xpeng G9L: specifiche, design e prestazioni del SUV elettrico cinese

Xpeng G9L è il nuovo SUV elettrico cinese con ricarica ultraveloce a 800V e potenza di 585 CV. Scopri le sue caratteristiche tecniche e le innovazioni.

Xpeng, il marchio cinese in rapida ascesa nel settore dei veicoli elettrici, ha presentato il nuovo G9L un SUV di grandi dimensioni che promette di rivoluzionare il mercato con le sue avanzate tecnologie. Questo modello, disponibile sia in versione completamente elettrica che con range extender è stato svelato in anteprima in Cina e promette di conquistare anche i mercati globali.

Con un prezzo di partenza di circa 300.000 yuan, pari a 38.500 euro, il G9L si posiziona come un’alternativa premium nel segmento dei SUV elettrici. Le sue dimensioni generose, con una lunghezza di 5.120 mm e un passo di 3.100 mm, lo rendono un’auto spaziosa e confortevole, pur mantenendo una configurazione a cinque posti.

Design e interni: eleganza e tecnologia

Il design del G9L riflette l’ultimo linguaggio stilistico di Xpeng, già introdotto con il modello GX. Il frontale chiuso, i fari allungati e le maniglie delle portiere a scomparsa conferiscono un aspetto moderno e aerodinamico. All’interno, il SUV offre sedili a regolazione elettrica, un ampio sistema infotainment, un vano refrigerato e un bagagliaio che può raggiungere i 1.152 litri abbattendo gli schienali posteriori.

Prestazioni e tecnologia: innovazione al servizio della guida

Il cuore del G9L è rappresentato dal suo powertrain elettrico con doppio motore e trazione integrale, che eroga una potenza massima di 585 CV. La velocità massima dichiarata è di 200 km/h. Una delle caratteristiche più innovative è l’architettura a 800V, che permette ricariche ultraveloci: fino a 450 km di autonomia in soli 9 minuti.

Il SUV è dotato del sistema Vision Language Action (VLA) di seconda generazione, con quattro chip AI Turing per una potenza di calcolo di 2.250 TOPS. Questo sistema supporta funzioni avanzate di assistenza alla guida, come il Navigate On Autopilot (NOA) e il parcheggio automatico. Inoltre, il G9L soddisfa gli standard di sicurezza a cinque stelle di importanti istituzioni globali.

La versione con range extender

Oltre alla versione completamente elettrica, Xpeng ha annunciato che il G9L sarà disponibile anche con una motorizzazione range extender. Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati rivelati, questa opzione potrebbe attrarre chi cerca maggiore flessibilità senza rinunciare alle prestazioni di un veicolo elettrico.

Xpeng e il mercato europeo

Xpeng ha ambiziosi piani di espansione in Europa, dove ha già una presenza significativa con oltre 61.000 clienti. La Germania è il mercato di riferimento, con un centro di ricerca e sviluppo a Monaco di Baviera. La casa cinese punta a 8.000 consegne nel 2026 e a 20.000, dimostrando una forte determinazione a conquistare il Vecchio Continente.

Con il nuovo G9L, Xpeng conferma il suo impegno verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, offrendo un prodotto che combina prestazioni, comfort e avanzate funzionalità di guida autonoma. Resta da vedere se questo SUV riuscirà a conquistare anche il mercato europeo, dove la concorrenza è sempre più agguerrita.