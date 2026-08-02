Franco Baresi: la leggenda del calcio che ha lasciato un’impronta indelebile

Franco Baresi, icona del calcio italiano, ha lasciato un'eredità duratura con il suo stile di gioco rivoluzionario e la sua leadership in campo.

Franco Baresi, il leggendario capitano del Milan e della Nazionale italiana, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio. La sua carriera, caratterizzata da un stile di gioco unico e una leadership senza pari ha ispirato generazioni di calciatori e tifosi.

Nato a Fusignano Baresi ha iniziato la sua carriera nel Milan, diventando rapidamente un punto di riferimento per la squadra. La sua abilità nel leggere il gioco e la sua presenza in difesa lo hanno reso uno dei più grandi difensori della storia del calcio.

L’era Sacchi e la rivoluzione del calcio

L’arrivo di Arrigo Sacchi al Milan ha segnato una svolta nella carriera di Baresi. Sacchi, noto per il suo approccio innovativo al calcio, ha trovato in Baresi l’uomo perfetto per mettere in pratica le sue idee. Insieme, hanno rivoluzionato il modo di giocare, introducendo un calcio arrembante e offensivo che ha lasciato il segno.

Baresi, con la sua maglia numero 6, è diventato il simbolo di questa nuova era. La sua capacità di organizzare la difesa e di guidare la squadra con il suo esempio ha reso il Milan una delle squadre più temute d’Europa. La vittoria della Coppa dei Campioni nel 1989 e nel 1990 è stata la conferma del loro successo.

L’abbraccio con Sacchi a USA ’94

Uno dei momenti più emblematici della carriera di Baresi è stato il Mondiale USA ’94. Nonostante un infortunio al menisco, Baresi ha giocato la finale contro il Brasile, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e il suo spirito di sacrificio. Dopo la sconfitta, l’abbraccio con Sacchi è diventato un simbolo di amicizia e rispetto tra i due.

L’eredità di Baresi

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Baresi ha continuato a essere un punto di riferimento per il Milan. La sua umiltà e dedizione lo hanno reso una figura amata dai tifosi e rispettata nel mondo del calcio. La sua presenza in società ha contribuito a mantenere vivo lo spirito del Milan, anche nei momenti più difficili.

La scomparsa di Baresi ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e degli appassionati di calcio. Tuttavia, il suo ricordo e la sua eredità continueranno a vivere attraverso le sue imprese e il suo esempio.

Le reazioni del mondo del calcio

La notizia della scomparsa di Baresi ha suscitato reazioni commosse in tutto il mondo del calcio. Ex compagni di squadra, avversari e tifosi hanno reso omaggio al leggendario capitano, ricordando i suoi momenti di gloria e la sua grandezza umana.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, spiccano quelli di KakáSeedorf e Totti che hanno sottolineato l’importanza di Baresi come simbolo di lealtà e leadership. Anche ex avversari come Matthaus e Stoichkov hanno reso omaggio al capitano del Milan, ricordando le sue prestazioni eccezionali e il suo rispetto per il gioco.

La dedica di Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport è stata particolarmente toccante. Sacchi ha ricordato Baresi come un capitano straordinario e un esempio per tutti sottolineando il loro legame speciale e la loro collaborazione che ha portato il Milan e la Nazionale italiana ai massimi livelli.