La seconda giornata di test in Bahrain segna un grande passo per Sainz e la Ferrari.

Carlos Sainz in testa ai test

La seconda giornata di test F1 2025, svoltasi in Bahrain, ha visto il pilota spagnolo Carlos Sainz al comando, registrando un tempo di .348. Questo risultato lo avvicina notevolmente al tempo della pole position di Max Verstappen dello scorso anno, dimostrando un’ottima preparazione e forma fisica. Sainz, ora alla guida della Williams, ha girato per entrambe le sessioni senza cedere il volante al suo compagno di squadra, consolidando la sua posizione di leader.

Le prestazioni delle scuderie

Subito dietro Sainz, la Ferrari ha mostrato un buon passo, con Lewis Hamilton che ha chiuso secondo con un tempo di .379, a soli 31 millesimi dalla vetta. Charles Leclerc ha seguito con un tempo di .431, mostrando un buon potenziale nonostante qualche difficoltà nel long run. La Mercedes, rappresentata da George Russell, ha chiuso quarto con un tempo di .778, mentre Andrea Kimi Antonelli ha dimostrato una crescita costante, chiudendo in quinta posizione.

Strategie e simulazioni di gara

La McLaren ha scelto un approccio diverso, concentrandosi su simulazioni di gara piuttosto che sul tempo sul giro secco. Oscar Piastri e Lando Norris hanno impressionato con un passo gara notevolmente superiore rispetto a quello di Verstappen nel GP del Bahrain 2024, suggerendo che la scuderia potrebbe essere competitiva nella prossima stagione. Tuttavia, il team di Maranello dovrà lavorare per migliorare la gestione della nuova Ferrari SF-25, come evidenziato dalle difficoltà di Leclerc.

Prossimi passi e aspettative

Con l’ultima sessione di test in programma per il 28 febbraio, i team avranno l’opportunità di raccogliere dati cruciali prima dell’esordio stagionale in Australia. Questa fase finale del precampionato sarà determinante per affinare le strategie e ottimizzare le prestazioni in vista della prima gara. I fan della Formula 1 possono aspettarsi un inizio di stagione emozionante, con Sainz e la Ferrari pronti a dare battaglia.