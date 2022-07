La benzina è salita in questi mesi del 2022 e nonostante la rimozione delle accise il prezzo è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. Il governo per fronteggiare questo aumento ha deciso di offrire un bonus di 200€ che potrà aiutare le famiglie a fronteggiare in maniera leggermente migliore questo momento di enorme difficoltà.

In questo articolo vi spieghiamo come si può ottenere.

Caro carburante: come ottenere il bonus di 200 euro

I buoni benzina per il 2022 da parte delle aziende private ai dipendenti ha un limite massimo di 200 euro, ricordiamo che questo bonus è esente da tasse. Non vi sono requisiti o tetti di reddito per poterlo ottenere, l’unico criterio da avere è quello di essere dipendenti in aziende private.

Il dipendente non dovrà richiederlo in quanto sarà l’azienda a decidere se erogarlo o meno, di conseguenza non vi sarà alcuna domanda da compilare da parte del lavoratore.

Per il 2022 saranno previsti oneri di 9,9 milioni di euro e 0,9 per il 2023 stando a quanto dichiarato dal decreto.

Caro carburante: il bonus è realmente utile?

Di sicuro questo aiuto offerto dalle aziende private ai propri dipendenti potrà essere utile in quanto permette di fronteggiare in maniera più serena questo momento di grande difficoltà.

Resta ancora da capire se ad inizio del prossimo mese rientreranno in vigore le accise, rimosse da aprile per contrastare gli aumenti, se così sarà si tratta di un aiuto importante.

Nel frattempo un modo per poterlo fronteggiare può essere quello di usare l’auto solo quando strettamente necessario. Siamo consapevoli che si tratta di un operazione più facile a dirsi che a farsi, in quanto l’auto è il principale mezzo di locomozione degli italiani e di conseguenza non sarà facile rinunciarvi.

