Rimborso chilometrico benzina, vediamo come calcolarlo in base all'utilizzo della vettura.

La benzina ora ha raggiunto un costo che non ha subito particolari picchi come capitato negli anni passati, quando è arrivata a superare i 2 euro al litro, stando ora su una media di 1 euro e 84 centesimi al litro. In questo articolo vediamo come calcolare il rimborso chilometrico nel caso si utilizza l’auto per viaggi di lavoro.

LEGGI ANCHE: Eliminare graffi auto, come fare e quali prodotti usare

Rimborso chilometrico benzina: come si fa il calcolo

Il calcolo si fa partendo dalla Tariffa ACI per l’anno in corso, ovvero il 2024. Si pongono in prima analisi i chilometri che quell’auto andrà a percorrere di media per i viaggi lavorativi.

Si sa già una stima di quanto si viaggerà per commissioni lavorative se si è da diverso tempo all’interno di un’azienda.

La tabella recita i seguenti dati:

5.000 km – 2,1819 €/km

10.000 km – 1,4056

15.000 km – 1,1469

20.000 km – 1,0175

25.000 km – 0,9399

30.000 km – 0,8882

35.000 km – 0,8512

40.000 km – 0,8235

45.000 km – 0,8019

50.000 km – 0,7847

Di conseguenza le aziende si basano sulla stima chilometrica annua che il dipendente percorre per lavoro.

Ad esempio se il sig. Mario Rossi utilizza per lavoro la sua Mazda MX-5 2.0 Skyactive 184 cavalli e percorre 30.000 km l’anno per viaggi lavorativi, l’azienda baserà il costo al km su un valore di 0,8882 €/km.

Di conseguenza se è impegnato in un viaggio di 400 km si dovrà fare il calcolo 0,8882×400 che porterà ad un rimborso di 355,28 euro.

LEGGI ANCHE: Chi rilascia la patente di guida? Tutti gli enti accreditati

Come avviene a livello fiscale

Il rimborso è deducibile è un certo limite, questo è di 17 cavalli fiscali per le auto a benzina e di 20 cv fiscali per quelle alimentate a gasolio.

Se si rientra nell’importo di 152,15 questo è deducibile dall’azienda e non imponibile per il dipendente. Se è tra 152,15 euro e 305,25 euro non è deducibile all’azienda e nemmeno imponibile al dipendente. Se supera i 305,25 euro questo è imponibile al dipendente.