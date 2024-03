Scopriamo perché la benzina in autostrada costa tanto rispetto alle pompe di paesi e città.

Il prezzo della benzina nel nostro paese è alto ma lo è soprattutto quando si deve fare rifornimento in autostrada. In questo articolo vediamo perché il prezzo è così elevato in queste specifiche condizioni.

Perché la benzina in autostrada costa tanto?

La benzina in autostrada costa tanto per via delle royalties delle case che erogano il carburante, l’incidenza in questo momento è superiore al 5% di conseguenza la benzina se si fa il servito supera i 2 euro e se ci si lascia servire si avvicina anche ai 2 euro e 50.

Molto dipende anche da che pompa si sceglie perché vi sono pompe che erogano lo stesso carburante, da intendersi come brand e la differenza è anche di 10-20 centesimi al litro e quindi risultano più vantaggiose di altre.

Un altro problema che spiega il costo della benzina in autostrada nel nostro paese è dovuto al sovraffollamento di stazioni. La nostra rete autostradale è lunga in quanto copre tutto il paese. Vi sono quindi il doppio di stazioni che nelle altre nazioni.

Quanto è il divario rispetto alle pompe non autostradali?

Il divario può essere del 20-30% rispetto a quello che si trova se si va in un distributore cittadino e questo è dovuto anche al fatto che in autostrada le stazioni di servizio sono presenti a distanza di molti chilometri l’una dall’altra, di conseguenza spesso la prima che si trova è quella in cui ci si ferma.

Senza dimenticare che il servizio offerto viene erogato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 la stessa cosa accade nelle pompe cittadine ma la sera o la notte non vi è il gestore, sempre presente in autostrada, di conseguenza se si è in difficoltà bisogna fare da soli.