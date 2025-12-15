Casco Sport-Touring Scorpion Exo 530 Air: Prezzi e Caratteristiche Dettagliate

Il casco Scorpion Exo 530 Air è progettato per garantire un'esperienza di guida superiore, unendo comfort, sicurezza e un design all'avanguardia per i motociclisti.

Il nuovo casco Scorpion Exo 530 Air si propone come una soluzione ideale per i motociclisti appassionati di sport-touring, grazie a un design curato e funzionalità innovative. Disponibile in due varianti, 530 Air e 530i Air, questo modello è progettato per garantire comfort e sicurezza, con dettagli che lo rendono unico nel suo genere.

Design e caratteristiche tecniche

Il casco Scorpion Exo 530 Air si distingue per la sua aerodinamica avanzata e il comfort offerto durante la guida. Rispetto al precedente modello, il 520 Air, la calotta è stata completamente ridisegnata per migliorare l’efficienza aerodinamica e l’isolamento acustico. La ventilazione è stata perfezionata per garantire un flusso d’aria ottimale, anche durante i viaggi più lunghi.

Visiera e comfort personalizzato

Questo casco è dotato di una visiera con sistema PinLock che previene l’appannamento, e di un visierino parasole integrato, ideale per affrontare diverse condizioni di luce. Inoltre, il sistema AirFit consente di adattare l’imbottitura interna tramite un sistema pneumatico, garantendo una vestibilità personalizzata e una maggiore comodità durante l’uso.

Varianti e opzioni di personalizzazione

Il modello 530 Air è disponibile in otto taglie, da XXS a XXXL, e offre tre misure di calotta: Small, Medium e Large. Il peso del casco in taglia M è di 1590 g (+/- 50 g), un valore che lo rende competitivo nel panorama dei caschi sportivi. Inoltre, il 530i Air si differenzia dalla versione standard per le luci LED integrate nello spoiler posteriore, disponibili in quattro colori: bianco, rosso, verde e blu.

Colorazioni e prezzi

Per quanto riguarda le colorazioni, il modello 530 Air si presenta in diverse varianti grafiche, con sei opzioni disponibili. I prezzi variano in base alla personalizzazione: la versione monocolore costa circa 220 euro, mentre le varianti grafiche arrivano a 260 euro. Per chi opta per il 530i Air, il prezzo è fissato a 300 euro, includendo le luci LED per una maggiore visibilità durante la guida.

Il Scorpion Exo 530 Air rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un casco sport-touring che unisce design, comfort e sicurezza. Con le sue caratteristiche innovative e la possibilità di personalizzazione, si adatta perfettamente alle esigenze di ogni motociclista, rendendo ogni viaggio un’esperienza più sicura e piacevole.