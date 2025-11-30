Celebrazione dei Vincitori della NASCAR Euro Series 2025: Un Evento Imperdibile!

La cerimonia dei NASCAR Awards ha onorato i traguardi di Vittorio Ghirelli e degli altri campioni, celebrando le straordinarie performance e i successi nel mondo delle corse automobilistiche.

Il 21 novembre, la scena dei NASCAR Awards ha visto trionfare Vittorio Ghirelli, campione della NASCAR Euro Series PRO, che ha ricevuto il suo secondo anello di campione. In un contesto di grande prestigio, con la partecipazione delle figure più influenti della NASCAR, Ghirelli ha potuto festeggiare insieme ad altri campioni provenienti da diverse divisioni internazionali.

Tra i protagonisti della serata, il campione OPEN Thomas Krasonis e Sebastiaan Bleekemolen, rappresentante del Team Bleekemolen, vincitore del campionato endurance. Insieme a loro, diversi vincitori di trofei hanno fatto il viaggio dagli Stati Uniti per ricevere il giusto riconoscimento.

Un viaggio tra innovazione e celebrazione

La settimana dei premi ha visto i campioni della NASCAR Euro Series partecipare a un programma speciale che ha avuto l’obiettivo di rafforzare i legami tecnici e commerciali tra Europa e America. Il 20 novembre, la delegazione ha visitato la sede di Team Penske e il NASCAR Hall of Fame, un luogo che celebra i successi ingegneristici e le leggende che hanno plasmato la storia di questo sport.

Un pranzo esclusivo e la gala dei premi

Durante la visita, i campioni hanno avuto l’opportunità di pranzare privatamente al Charlotte Motor Speedway, prima di sfilare sul red carpet per partecipare alla sfarzosa NASCAR Awards Gala. Ghirelli ha commentato la sua vittoria dicendo: “Vincere per la prima volta è stato speciale, ma riconfermarlo è ancora più emozionante!”.

Il campione ha anche rivelato di aver aggiunto una nuova targa con il suo nome nella Whelen Hall of Champions, un onore tributato per il secondo anno consecutivo. Ha attribuito il suo successo al lavoro di squadra svolto con PK Carsport e il team #24, sottolineando come, nonostante le difficoltà iniziali, sia stato fondamentale il loro impegno costante.

La sorpresa di Krasonis e Bleekemolen

La prima presenza ai NASCAR Awards è stata un’esperienza indimenticabile per entrambi. Krasonis, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “È stato incredibile essere qui per la prima volta e ricevere il mio anello. È il risultato di un lavoro di squadra in cui la mia famiglia, il mio team, i miei sponsor e i miei allenatori hanno dato il massimo.”

Allo stesso modo, Bleekemolen ha condiviso la sua gioia per il traguardo raggiunto con il Team Bleekemolen, celebrando il primo titolo di campionato endurance per la sua squadra. “Essere qui con tutti i campioni è un grande onore. Anche se mi è mancato il mio compagno di squadra, questa serata è stata fantastica.”

La celebrazione degli altri vincitori

La serata ha visto anche il riconoscimento di altri talenti come Bruno Mulders, campione Master Trophy, e Happinessa, vincitrice del Lady Trophy. Mulders ha commentato: “È stata un’esperienza straordinaria; ho potuto rivedere vecchi amici e godere di un’atmosfera di festa unica.”

Happinessa, che ha partecipato all’evento con il proprietario del team Bremotion, ha espresso il suo entusiasmo: “Non avevo idea di quanto fosse grande la NASCAR! La passione che ho visto mi ha spinto a voler correre qui.”

Il futuro della NASCAR Euro Series

Il presidente della NASCAR Euro Series, Jerome Galpin, ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei migliori talenti europei ai NASCAR Awards, evidenziando gli sforzi compiuti per elevare il livello del campionato. Con l’annuncio della stagione 2026, che prevede sei dei migliori circuiti europei, tra cui il Circuit Paul Ricard, Galpin ha espresso grande ottimismo per il futuro: “La competizione sta diventando sempre più intensa e siamo entusiasti di crescere ulteriormente.”

Tra i protagonisti della serata, il campione OPEN Thomas Krasonis e Sebastiaan Bleekemolen, rappresentante del Team Bleekemolen, vincitore del campionato endurance. Insieme a loro, diversi vincitori di trofei hanno fatto il viaggio dagli Stati Uniti per ricevere il giusto riconoscimento.0