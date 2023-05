CFMOTO brevetta, approva e presenta costantemente nuove moto. Solo quest’anno la gamma del costruttore cinese sarà ampliata con la sportiva SR 450, che abbiamo provato di recente, e con la roadster 800 NK, basata sulla gemella KTM.

Ma se il costruttore amplia ogni anno la sua gamma, ci sono modelli che meritano di essere modernizzati, come la 400 NK roadster, uno dei modelli con cui il marchio ha iniziato a commercializzare moto. Ed è un bene perché il design della NK è stato appena modernizzato ed è stato sviluppato un nuovo motore di queste dimensioni.

CFMOTO 450 NK: caratteristiche, design, motori

Il produttore ha presentato una domanda di omologazione per la nuova 450 NK, che è una sintesi della sportiva 450 SR e della roadster 800 NK.

Il posizionamento rimane lo stesso della 400 NK con un motore bicilindrico in linea da 449,5 cc che eroga fino a 50 cavalli, ma che molto probabilmente in Europa sarà limitato a 47,6 cavalli per rispettare le autorizzazioni A2 (come sulla SR). La coppia di 39 Nm rimane invariata.

Anche il telaio tubolare in acciaio e la ciclistica della roadster sono simili a quelli della SR con la stessa cilindrata, tranne che per il manubrio rialzato e la nuova posizione di guida più eretta. Anche il peso dichiarato è leggermente inferiore di 5 kg, con 165 kg di peso a secco.

A parte la posizione di guida, la differenza tra la NK e la SR è solo nello stile, in quanto la carrozzeria è molto simile a quella della 800 NK, soprattutto per il caratteristico faro.

Anche se il modello non è ancora stato ufficializzato, possiamo aspettarci che CFMOTO lanci la sua roadster nel 2024. Con la 450SR attualmente al prezzo di 6.490 euro, possiamo aspettarci che questa 450 NK abbia un prezzo di circa 6.000 euro, un buon migliaio di dollari in più della vecchia 400.

