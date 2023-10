Come lucidare i fari dell'auto "fai da te" un procedimento corretto per compiere un buon lavoro di ripristino.

La lucidatura dei fari auto è un procedimento che ne permette il loro completo ripristino se in cattive condizioni o il mantenimento se si presentano in buono stato. Spesso si ha la convinzione che si tratti di una procedura che si può far fare solo ad un professionista, spendendo molti soldi, invece si può anche fare da soli con un costo decisamente minore. Scopriamo come.

Come lucidare i fari auto “fai da te”

I modi per lucidare i fari “fai da te” sono vari, quello che vi consigliamo in questo articolo è quello più lungo e se vogliamo “certosino” ma che se effettuato correttamente vi permetterà di avere grandi risultati finali.

Innanzitutto pulire i fari con acqua tiepida e sapone così da togliere ogni traccia di sporco e contaminante.

Dopodiché applicare del nastro adesivo intorno ai fari così da preservare le altre aree dell’auto non interessate dall’intervento di lucidatura.

Iniziare il procedimento di carteggiatura a secco con grana 600 utilizzando dei movimenti circolari.

Il quarto step prevede la carteggiatura ad umido prima con grana 1000 e poi con la 2000 decisamente meno abrasive rispetto alla 600. Questo perché il lavoro principale è effettuato con la carteggiatura a secco, quella in umido serve per rifinire il lavoro fatto in precedenza.

Una volta terminata anche la carteggiatura ad umido è giunto il momento di lucidare i fari con un panno in microfibra ed un prodotto lucidante sino a che questi non siano trasparenti.

Come si è potuto vedere non servono molti strumenti per effettuare un procedimento di lucidatura di alto livello da soli. L’importante è seguire attentamente la procedura e avere a disposizione prodotti di alta qualità adatti allo scopo.

Certo avranno un prezzo più alto rispetto ad una tecnica più rapida e meno complicata come ad esempio l’utilizzo del WD-40 ma il risultato è totalmente differente e più appagante.

