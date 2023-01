Anche se porta il nome Equinox, la Chevrolet Equinox EV 2024 ha poco in comune con il SUV compatto. Le differenze iniziano con il suo propulsore, che sostituisce l’energia a benzina con quella a elettroni. Lo stile esterno della Equinox EV mescola tocchi futuristici con spunti di design da crossover più tradizionali, e sembra piuttosto interessante.

Chevrolet Equinox EV 2024: caratteristiche, design, prestazioni, motori, interni, prezzo

Motore, potenza e prestazioni EV

Le Equinox EV a trazione anteriore sono dotate di un singolo motore elettrico da 210 cavalli, ma scegliendo il sistema opzionale di trazione integrale la potenza sale a 290 cavalli. Non abbiamo ancora guidato la Equinox EV, ma scommettiamo che il propulsore a trazione anteriore sarà sufficiente per la maggior parte degli automobilisti, soprattutto grazie all’erogazione immediata di potenza tipica dei motori elettrici, che probabilmente conferirà al SUV un comportamento vivace in città.

Interni, comfort e carico

Sebbene la capacità di carico dell’Equinox EV non sia altrettanto capiente, il resto dell’abitacolo sembra altrettanto spazioso del modello a benzina. All’interno, gli acquirenti troveranno un cruscotto digitale simile a quello del Silverado EV recentemente presentato e temi stilistici che rispecchiano la Bolt EV hatchback e il crossover Bolt EUV.

I modelli base sono piuttosto essenziali e non hanno nemmeno i sedili anteriori regolabili elettricamente, ma passando agli allestimenti 2LT, 3LT e RS si ottengono numerose funzioni, tra cui sedili riscaldati, sedili elettrici, tetto apribile, climatizzatore bi-zona e altro ancora.

Scegliendo i modelli 2RS e 3RS è possibile ordinare l’audace tema degli interni Adrenaline Red.

Infotainment e connettività

Ogni Equinox EV è dotata di un display digitale da 11,0 pollici con un touchscreen secondario per l’infotainment.

Nel modello 1LT, il display dell’infotainment è da 11,0 pollici, ma uno schermo più grande da 17,0 pollici è opzionale sui modelli 2LT e 2RS e di serie sui modelli 3LT e 3RS.

Chevrolet non ha ancora reso noto l’elenco completo delle caratteristiche standard e opzionali, ma ci aspettiamo che Apple CarPlay e Android Auto siano di serie su tutta la gamma, mentre i modelli di livello superiore avranno il navigatore in plancia e un hotspot Wi-Fi a bordo.

Prezzo della Chevrolet Equinox EV 2024

Il prezzo dovrebbe partire da 30.000 dollari. Vi aggiorneremo sui prezzi definitivi.

LEGGI ANCHE: