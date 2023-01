La Chevrolet Blazer 2023 è un SUV di medie dimensioni a due file che soddisferà chi ama guidare e vuole guidare qualcosa che si distingua. Pur disponendo di una generosa quantità di spazio per il carico e per i passeggeri, la qualità dei materiali dell’abitacolo non è all’altezza di rivali di prezzo simile come la Hyundai Santa Fe e la Kia Sorento.

Inoltre, alcuni dei migliori optional del Blazer sono riservati ai modelli più costosi, il che incide sulla sua proposta di valore rispetto ai compagni più appetibili. La Chevy brilla sulla strada aperta, dove curva, frena e si guida molto bene. Di serie è dotata di trazione anteriore e di un quattro cilindri turbo da 228 CV o di un sei cilindri a V da 308 CV.

Chevrolet Blazer 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo

Le novità

Per il 2023, Chevy ha apportato al Blazer un lifting che rende il SUV di medie dimensioni ancora più caratteristico. Gli aggiornamenti riguardano soprattutto il frontale, con un nuovo design della griglia e nuovi elementi di illuminazione. Sul retro, anche i fanali posteriori hanno un nuovo look e un set di cerchi di nuova concezione, nelle misure da 18 a 21 pollici.

L’esterno del Blazer beneficia anche di più colori di vernice con l’aggiunta di Fountain Blue, Sterling Gray, Copper Bronze e Radiant Red; Nightshift Blue è ora disponibile anche per il livello di allestimento RS.

Gli interni sono stati aggiornati con nuove caratteristiche tecnologiche di serie, come il nuovo touchscreen da 10 pollici e il pad di ricarica wireless.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il Blazer è dotato di serie di un quattro cilindri 2.0 litri turbo da 228 CV e di un V-6 3.6 litri da 308 CV opzionale. Entrambi sono abbinati a un cambio automatico a nove rapporti e alla trazione anteriore o integrale.

La versione turbo a trazione anteriore ha una potenza sufficiente per muoversi in città e in autostrada. Tuttavia, il V-6 offre un’accelerazione impressionante e garantisce una maggiore sicurezza nei sorpassi in autostrada.

Con una compostezza costante e uno sterzo preciso, il Blazer è senza dubbio il crossover con la migliore guida che abbia mai indossato il papillon Chevrolet. Si dimostra sicuro e reattivo sui tratti di strada più tortuosi, soprattutto nel modello RS, dotato di una messa a punto esclusiva dello sterzo e delle sospensioni.

Interni, comfort e carico

All’interno, il design del Blazer è fortemente ispirato alla Chevrolet Camaro, con un sistema di controllo del clima intuitivo che presenta bocchette d’aria rotonde sotto la barra centrale. Queste bocchette possono essere ruotate per regolare le impostazioni della temperatura. I dettagli visivi includono plastiche morbide al tatto e una combinazione di colori bicolore.

Il Blazer offre anche contenuti desiderabili, come l’illuminazione interna ambientale, i sedili anteriori riscaldati e ventilati e i sedili posteriori riscaldati. I sedili anteriori del nostro veicolo di prova avevano cuscini piccoli che mancavano di sostegno, ma il sedile posteriore aveva un ampio spazio per allungarsi che dovrebbe essere comodo per tutti durante i lunghi viaggi.

Prezzo della Chevrolet Blazer 2023

Il prezzo base dovrebbe partire dai 44.995 dollari, quindi vi aggiorneremo sui prezzi italiani definitivi.