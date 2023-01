Di per sé, la Chevrolet Equinox sembra essere un SUV compatto mainstream competente. Anche nell’allestimento base LS offre numerose funzioni, tra cui una miriade di tecnologie di sicurezza, specchietti laterali riscaldati, hotspot Wi-Fi e fari a LED con funzione di abbaglianti automatici.

Il design della Equinox è inoffensivo; per il modello 2022 è stata apportata una piccola modifica al suo aspetto, che l’ha reso più elegante.

Offre un abitacolo di dimensioni generose, con ampio spazio per i passeggeri e sufficiente spazio di carico. Il telaio è più giocoso di quanto ci si possa aspettare, ma l’anemico motore turbo a quattro cilindri da 1,5 litri della Equinox limita il piacere di guida del crossover, che pesa circa 3650 chili.

Le novità

Per il modello 2023 la Chevrolet Equinox subisce solo piccole modifiche, tra cui un aumento di 5 cavalli per il turbo da 1,5 litri, che arriva a 175 cavalli. Tre degli otto colori di vernice disponibili sono nuovi quest’anno, così come il passaggio da un sistema frenante convenzionale a depressione a un sistema assistito elettronicamente che Chevrolet chiama “E-boost”.

Chevy ha inoltre lanciato i modelli Sport e Midnight edition per il livello di allestimento base LS.

Motore, trasmissione e prestazioni

Sottopotenziato e spesso a corto di fiato, il motore turbo a quattro cilindri da 1,5 litri non conquisterà nessun fan con le sue prestazioni fiacche, ed è l’unica offerta per l’Equinox. Il quattro cilindri turbo eroga 175 cavalli e, se abbinato al sistema di trazione integrale opzionale (e più pesante) (la trazione anteriore è di serie), ci vuole un piede pesante per spingere l’Equinox fino a velocità autostradali.

Il cambio automatico a sei marce è fluido, anche se è riluttante a scalare le marce quando è necessaria una maggiore potenza, poiché è orientato al risparmio di carburante (si fa per dire). Piacevole e facile da guidare, la Equinox si comporta in modo competente e lo sterzo è preciso e diretto.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della Equinox è ben progettato e realizzato con materiali resistenti. I passeggeri dei sedili anteriori e posteriori dovrebbero trovarsi a proprio agio nell’abitacolo spazioso, con un numero sufficiente di servizi per soddisfare le esigenze dei viaggi più lunghi. L’abitacolo è dotato di numerosi portabicchieri, ma la maggior parte dei comfort interni è offerta come optional per i modelli LT o come dotazione standard per i modelli RS e Premier.

Alcune rivali offrono più spazio dietro i sedili posteriori, ma noi siamo comunque riusciti a farci stare otto valigie a mano. A parte un capiente vano portaoggetti nella console centrale, lo spazio nell’abitacolo della Equinox è nella media.

Prezzo della Chevrolet Equinox 2023

Il prezzo base dovrebbe partire da circa 26.500 euro. Ovviamente, vi aggiorneremo con i dati definitivi.

