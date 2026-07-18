Jensen Interceptor GTX: la nuova sportiva V8 made in England

Jensen International Automotive sta per lanciare la nuova Interceptor GTX, una sportiva V8 con anima analogica pensata per la pista. Con un motore V8 sovralimentato e un'esperienza di guida completamente analogica, la GTX promette di stabilire nuovi standard nel mondo delle auto sportive.

Nel cuore dell’Inghilterra, a Banbury, sta prendendo forma un progetto che promette di far battere il cuore degli appassionati di auto sportive. Jensen International Automotive, erede della storica Jensen Motors, sta lavorando alla nuova Interceptor GTX una vettura che unisce tradizione e innovazione in un progetto completamente nuovo.

Non si tratta di un semplice restomod, ma di una creazione nata dal foglio bianco, pensata per offrire un’esperienza di guida completamente analogica e ad alte prestazioni. La GTX è destinata a diventare un punto di riferimento per gli amanti delle auto sportive, con un occhio di riguardo per chi cerca emozioni pure al volante.

Un progetto ambizioso con radici storiche

La nuova Interceptor GTX rappresenta un passo fondamentale per Jensen International Automotive. Il progetto è stato sviluppato con il supporto di Jeff Qvale, figlio del compianto Kjell Qvale, ex proprietario di Jensen Motors. Jeff Qvale ha dichiarato che la GTX stabilirà nuovi parametri di riferimento per chi cerca una dinamica di guida pura e ad alte prestazioni.

La GTX sarà la prima nuova Jensen dal lancio della S-V8 nel 2001, un modello che, nonostante l’ottima accoglienza da parte della critica, non riuscì a conquistare il mercato. Questa volta, però, l’azienda punta a fare le cose in grande, con un progetto che promette di essere all’altezza delle aspettative degli appassionati.

Meccanica e design: un mix vincente

La nuova Interceptor GTX sarà dotata di un potente motore V8 sovralimentato con indiscrezioni che parlano di un possibile utilizzo di un V8 Chevrolet da 6,2 litri di derivazione Corvette. La carrozzeria e il telaio saranno realizzati interamente in alluminio, garantendo leggerezza e robustezza.

Il design della GTX riprende alcuni elementi iconici della Interceptor originale, come la coda avvolgente e il lungo cofano anteriore. Tra le novità, un diffusore posteriore che migliora le prestazioni in curva senza alterare la linea elegante della vettura. La GTX sarà disponibile inizialmente in una versione da pista, con l’intenzione di sviluppare in futuro una gamma di modelli omologati per l’uso su strada.

Un’esperienza di guida ultra-analogica

Jensen International Automotive ha promesso un’esperienza di guida completamente analogica con comandi fisici tradizionali e un cambio manuale. Questo approccio mira a soddisfare le esigenze della clientela più esigente, che cerca emozioni genuine al volante.

La GTX sarà presentata entro la fine del 2026, in occasione del 60° anniversario della prima Interceptor. L’amministratore delegato David Duerden ha confermato che il lancio potrebbe avvenire proprio in questa data, rendendo il progetto ancora più speciale per gli appassionati.

Con la nuova Interceptor GTX, Jensen International Automotive punta a ridisegnare il futuro delle auto sportive, offrendo un’esperienza di guida unica che unisce tradizione e innovazione. Non resta che attendere ulteriori dettagli per scoprire tutti i segreti di questa vettura straordinaria.