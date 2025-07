Modulo della Constatazione amichevole, dal 1° luglio sarà compilabile in via digitale. Cosa comporta un passo in avanti tecnologico per chi è parte di un sinistro stradale.

Il CID ovvero quello che più comunemente viene chiamato “modulo per la constatazione amichevole” utile per stabilire la dinamica degli incidenti tra due soggetti coinvolti ora è compilabile anche online lanciando un’innovazione nel mondo delle assicurazioni auto. Vediamo come funziona.

Il CID online, innovamento per le agenzie assicurative

Il modulo di constatazione amichevole incidente (CAI) è lo strumento utilizzato dagli automobilisti coinvolti in un incidente stradale e l’arrivo della sua versione digitale è perfetta per velocizzare un processo che in termini burocratici è ancora piuttosto lungo.

La versione online ha i seguenti vantaggi:

Compilare la constatazione direttamente da dispositivo mobile o PC

Inserire luogo, data e targa dei veicoli coinvolti

Descrivere la dinamica dell’incidente

Caricare fotografie direttamente nel modulo

Aspetto più importante il documento di constatazione amichevole si potrà firmare in via digitale tramite SPID o CIE al fine di avere validità legale.

Per la regolarizzazione del sinistro, attività che avviene solitamente dopo 24-48 ore dopo la denuncia, non cambiano i tempi. Si spera grazie alle fotografie di migliorare la chiarezza e la qualità delle informazioni raccolte in modo da evitare errori di trascrizione.

Il modulo cartaceo resta

La versione cartacea non va in pensione, il modulo digitale per il momento viene affiancato al classico così da far convivere le due opportunità, evitando di mettere in difficoltà chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

Per il momento non vi è un sito dove compilare il modulo CAI direttamente online ma ciascuna assicurazione ha il proprio modulo disponibile nell’area riservata o tramite App.

Sarà quindi interessante vedere come verrà recepito dagli automobilisti questo passaggio verso una digitalizzazione più o meno globale dell’universo automobilistico, anche negli aspetti più votati alla burocrazia.