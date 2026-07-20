Cina: il mercato auto tra lanci record e profitti in calo

L'industria automobilistica cinese è in piena espansione, ma affronta sfide significative come l'aumento dei costi e la crisi dei chip

L’industria automobilistica cinese è in un momento di grande fermento, ma anche di notevoli sfide. Mentre le case automobilistiche locali continuano a lanciare nuovi modelli a un ritmo impressionante, i profitti stanno subendo un calo significativo a causa dell’aumento dei costi e della scarsità di componenti essenziali.

Questa situazione complessa riflette un mercato in rapida evoluzione, dove l’innovazione tecnologica si scontra con le pressioni economiche. Vediamo da vicino i fattori che stanno plasmando il futuro dell’auto in Cina.

Un ritmo di lanci senza precedenti

Nei primi sei mesi del 2026, le case automobilistiche cinesi hanno presentato ben 650 nuovi modelli e aggiornamenti di vetture esistenti. Questo ritmo frenetico contrasta nettamente con la situazione negli Stati Uniti, dove in quattro anni sono stati lanciati solo 159 nuovi modelli.

La guerra dei prezzi è una conseguenza diretta di questa abbondanza di offerta. Le aziende sono costrette a offrire sconti e sussidi per mantenere le loro quote di mercato, in un contesto in cui la domanda interna è in calo del 20,2%.

La tempesta perfetta: costi e crisi dei chip

Le case automobilistiche cinesi stanno affrontando una tempesta perfetta di sfide economiche. L’aumento dei costi delle materie prime, come litio, rame e alluminio, ha fatto lievitare il costo di produzione di ogni veicolo tra i 4.000 e i 7.000 yuan, con picchi fino a 10.000 yuan per i modelli di lusso.

Ma il problema più grave è la crisi dei chip di memoria. Con l’esplosione della domanda legata all’Intelligenza Artificiale i produttori di semiconduttori hanno dirottato le loro risorse verso settori ad altissimo margine, lasciando l’industria automobilistica a corto di forniture. I prezzi dei chip sono più che raddoppiati nel primo semestre del 2026 e si prevede un ulteriore balzo del 60-70% nella seconda metà dell’anno.

Le conseguenze sui profitti

Secondo le stime finanziarie relative al primo semestre del 2026, quattro delle principali case automobilistiche cinesi prevedono di chiudere in perdita. Tra queste, GAC Group stima una perdita netta compresa tra i 4,06 e i 4,57 miliardi di yuan, mentre BAIC Bluepark prevede un rosso tra 1,77 e 1,97 miliardi di yuan.

Anche le aziende che riescono a evitare le perdite devono fare i conti con bilanci ridimensionati. Changan Auto e Great Wall Motor segnalano un declino degli utili, complicato da ritardi nei sussidi fiscali esteri e fluttuazioni valutarie.

Innovazione e nuove tecnologie

Nonostante le difficoltà economiche, l’industria automobilistica cinese continua a investire in innovazione. Un esempio è la XPENG L03 un SUV coupé elettrico che integra avanzate tecnologie di intelligenza artificiale.

La L03 è dotata di un chip proprietario Xpeng Turing AI, capace di una potenza di calcolo fino a 1.500 TOPS. Questo sistema gestisce il sistema di assistenza alla guida ADAS di seconda generazione e il sistema operativo di bordo, offrendo funzioni di sicurezza avanzate come il mantenimento della corsia in caso di scoppio di uno pneumatico.

La gamma motori della L03 include versioni elettriche pure e ibride con range extender, offrendo autonomie fino a 1.330 km. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2026, con prezzi che partono da 34.990 euro per la versione elettrica base.

Questo esempio dimostra come l’industria automobilistica cinese stia cercando di bilanciare l’innovazione tecnologica con le pressioni economiche, in un mercato in continua evoluzione.