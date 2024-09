Mercedes nel corso della sua storia è riuscita a fare modelli di station-wagon con linee che sono rimaste nell’immaginario collettivo. Negli anni ’10 del 2000 ha provato a far riemergere un look visto nelle wagon anni 60 e 70 sulle vetture moderne ed ha creato le shooting brake. In questo articolo analizziamo la CLS.

Mercedes CLS Shooting Brake: linea mozzafiato e tanta qualità

I tecnici tedeschi nel 2012, quando quest’auto fece il proprio debutto puntarono sull’essenza delle Shooting ovvero prendere il telaio delle coupé di punta e renderlo da giardinetta, ovvero station-wagon.

Hanno lavorato con raziocinio dato che rispetto a modelli usciti nel passato che erano dotate di sole due porte, questa ne aveva 4 a vantaggio dell’abitabilità di chi occupa i divani posteriori.

La sua lunghezza era di 4 metri e 94 che diventavano 4 metri e 97 per la versione AMG. A proposito di AMG prima di entrare nel tecnico: dotata di un baule in legno pagando il sovrapprezzo di 5000 euro. Scelta stilistica rara e grande omaggio al passato.

Dal punto di vista tecnico le versioni a benzina erano due: la CLS 500 4 Matic dotata di un V8 da 408 cavalli e la più sportiva AMG con ben 585 cavalli ed un’accelerazione da 0 a 100 in 3,7 secondi per una velocità massima di oltre 300 all’ora.

Il motore diesel a quell’epoca era ancora in voga. 3 versioni a listino – CLS 350 Bluetech con un 6 cilindri a V 3.0 da 265 cavalli; CLS 250 BlueEfficency con il 4 cilindri biturbo da 204 cavalli e al termine del ciclo anche una 220d BlueEfficency da 170 cavalli.

Prezzi ora accessibili, in particolare le diesel

Sul mercato dell’usato per entrare in possesso di una CLS Shooting Brake bastano 13.000 euro, la versione è dotata del motore diesel per quelle a benzina serve sborsare di più. Le AMG hanno un mercato diverso e costi di gestioni elevati.

Al momento non godono dell’appeal che le rendono oggetti da collezione ma tempo qualche anno inizieranno a salire, raggiungendo le quotazioni di altre shooting brake Mercedes d’annata.