Citroen C3 arriva in versione elettrica, il suo costo d'acquisto e la sua "stazza" su strada.

Citroen in questo ultimo periodo ha presentato le nuove arrivate per quest’anno ed i prossimi, testimoniando un cambiamento nella line-up dei modelli che è possibile acquistare sul mercato italiano. In questo articolo vediamo la Citroen C3, disponibile anche elettrica.

LEGGI ANCHE: Fiat Panda Elettrica 2024 – prezzo, autonomia, costo, quando esce

La Citroen C3 è ora anche elettrica

Citroen aveva presentato alla stampa la versione elettrica della C3 a febbraio ma è solo dallo scorso mese di giugno che è arrivata sul mercato italiano questa motorizzazione.

Sin dal suo lancio il pubblico si è dimostrato interessato dato che sono già stati 2.000 gli ordini effettuati presso le concessionarie del nostro paese.

In dettaglio l’auto si presenta con un pacco batterie da 44 kWh che garantiscono un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP. Se si sceglie la ricarica a corrente continua, si passa dal 20 all’80% in soli 26 minuti.

Il motore di quest’auto ha una potenza di 83 kW ovvero 113 cavalli e grazie al cambio automatico permette una guida confortevole in qualunque situazione. Non è un’auto veloce, infatti lo scatto da 0 a 100 viene coperto in 11 secondi e la velocità massima che può raggiungere è di 135 km/h.

La nuova C3 si dimostra compatta dato che le dimensioni, nonostante un cambiamento stilistico importante, restano contenute. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 01

: 4 metri e 01 Larghezza : 1 metro e 75

: 1 metro e 75 Altezza: 1 metro e 57

LEGGI ANCHE: Quanto costa ricaricare un’auto elettrica

Il prezzo si conferma contenuto

La variante elettrificata della Citroen C3 si mostra compatta anche nel prezzo, infatti al contrario di molte altre competior questa elettrica si può comprare spendendo il giusto.

Ha un attacco al listino di 18.990 euro. Un’elettrica nuova al di sotto dei 20.000 euro è follia secondo i prezzi del mercato attuale. Citroen gioca questa carta con l’obiettivo di raggiungere ottimi risultati di vendita.

Gli ordini iniziali in Italia sembrano confermare pienamene questa tesi, non resta che attendere lo sviluppo nei prossimi 6 mesi.