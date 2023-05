La Citroen C4 elettrica presenta delle novità molto interessanti. Citroen ha completato la sua gamma di C4 elettriche. La compatta dell’azienda offre ora due stili di carrozzeria, la classica 5 porte e la berlina con bagagliaio, chiamata C4 X.

Citroen C4 elettrica: autonomia, batteria, informazioni

La versione elettrica della C4 offre ora una scelta di due opzioni tecniche. Oltre al motore da 100 kW e alla batteria da 50 kWh, è disponibile un blocco più potente e una batteria più grande.

Si tratta di uno sviluppo atteso, poiché è già stato implementato su altri modelli che utilizzano la base e-CMP, in particolare la DS 3 Crossback e la Peugeot e-208. Citroën ha scelto di mantenere le due schede tecniche insieme per un po’, riservando la nuova combinazione motore/cambio alla finitura top Shine.

È quindi possibile avere un motore da 115 kW anziché 100 kW, ovvero 156 CV anziché 136 CV. Per quanto riguarda la batteria, la capacità lorda è aumentata da 50 a 54 kWh. Grazie a questa batteria più grande e al lavoro di riduzione dei consumi, l’autonomia approvata nel ciclo WLTP è migliorata in modo significativo.

A seconda del modello, l’autonomia può raggiungere i 421 km, rispetto ai 360 km della batteria da 50 kWh. Ciò significa che l’autonomia è ora corretta per un’auto compatta, un tipo di veicolo che ha maggiori probabilità di essere la prima auto della famiglia, con un uso familiare.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la ricarica. In corrente alternata, è disponibile un caricatore monofase da 7,4 kW in serie. Come opzione è disponibile un caricatore trifase da 11 kW. Per la ricarica rapida in corrente continua, il massimo è ancora limitato a 100 kW.

