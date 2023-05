Citroen lancia il nuovo piccolo SUV C3 Aircross

Citroen è in cattiva forma in Francia, dove le vendite sono calate di quasi il 20% lo scorso anno. Il marchio sta andando molto meglio in India (+873% nel 2022) e in Brasile (+38%) dopo il successo del lancio della C3 dedicata a queste regioni lo scorso anno.

Per continuare questa tendenza, le Chevrolet stanno presentando una nuova C3 Aircross progettata per questi stessi territori. Questa, a parte il nome, non ha nulla a che vedere con quella che conosciamo bene, quella che è stata commercializzata qui dall’estate del 2017 e che ha subito il processo di restyling nel febbraio 2021.

C3 Aircross: 7 posti in una lunghezza di 4,32 m

Dietro l’aspetto ridotto della C5 Aircross con qualche elemento di prefigurazione – ritroveremo i fari posteriori con ganci iniziati dalla concept car Oli sulle “nostre” future Citroën C3 e C3 Aircross – la nuova arrivata sarà prodotta a Porto Real, in Brasile, e a Thiruvallur, in India, per un arrivo nelle concessionarie a fine anno.

Con i suoi 4,32 m, 16 cm più lunga della nostra, la C3 Aircross offre fino a 7 posti, grazie a due sedili ripiegabili nel bagagliaio, e un ampio bagagliaio (fino a 511 dm³). Un’impresa non da poco, visto che nel nostro Paese un SUV a 7 posti come la Peugeot 5008 è lungo almeno 4,64 metri.

Questa differenza di dimensioni è dovuta principalmente agli standard di sicurezza molto meno severi dei mercati emergenti. Un altro esempio è il Renault Triber, che in India riesce a far stare 7 passeggeri in un veicolo di 3,99 metri. L’India è un mercato molto specifico in cui il segmento dei B-SUV è suddiviso in due entità con la soglia dei 4 metri come confine mediano.

Dietro un’altezza da terra di 20 cm e un telaio progettato per le strade più accidentate, il SUV Citroën beneficia di un abitacolo semplice ma non semplicistico, che non sfugge agli schermi, sia davanti al guidatore (7 pollici) sia al centro della plancia (10 pollici).

