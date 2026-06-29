Classifica MotoGP aggiornata: Martin in testa, Bezzecchi vicino e Di Giannantonio al terzo posto

Jorge Martin è salito in vetta alla classifica MotoGP dopo il Gran Premio d'Olanda ad Assen; Marco Bezzecchi è secondo a sette punti, Fabio Di Giannantonio terzo. Penalità per Brad Binder e Augusto Fernandez hanno rimescolato la graduatoria, mentre la stagione riprenderà al Sachsenring dal 10 al 12 luglio.

Il Gran Premio d’Olanda disputato ad Assen ha cambiato gli equilibri della classifica iridata: Jorge Martin è il nuovo leader con 193 punti seguito da Marco Bezzecchi a sette lunghezze e da Fabio Di Giannantonio a sedici punti. La giornata è stata segnata da episodi tecnici e sportivi che hanno inciso sul risultato finale, a cominciare dalle penalità comminate a due piloti e dalla caduta a fine giro che ha coinvolto il leader provvisorio.

Penalità per pressione gomme e conseguenze sulla classifica

Lo Steward Panel ha accertato una pressione delle gomme inferiore al limite consentito su due moto e ha applicato una sanzione di +16 secondi al tempo di gara di Brad Binder e di Augusto Fernandez. Il provvedimento ha prodotto effetti diretti sull’ordine d’arrivo: Binder è retrocesso dal nono all’undicesimo posto, perdendo così due punti in campionato, mentre Augusto Fernandez è rimasto classificato al quindicesimo posto in virtù delle condizioni di gara e del giro complessivo.

Impatto sui piloti coinvolti

Per Brad Binder la penalità significa una perdita immediata in termini di punteggio: il pilota KTM passa a 58 punti nella graduatoria stagionale. Per Augusto Fernandez la sanzione non ha alterato la posizione relativa in classifica di gara, e il pilota mantiene 5 punti nel campionato. La revisione dei tempi ha invece favorito altri concorrenti in griglia, con piccoli spostamenti nelle posizioni di arrivo e quindi nelle assegnazioni dei punti.

La classifica aggiornata e i fatti sportivi più rilevanti

Con l’aggiornamento ufficiale dopo Assen la vetta della classifica vede Jorge Martin in testa con 193 punti, Marco Bezzecchi secondo a 186 punti (-7 dalla vetta) e Fabio Di Giannantonio terzo con 177 punti (-16). Al quarto posto c’è Ai Ogura con 168 punti (-25), mentre Marc Marquez è quinto con 153 punti (-40). Questi numeri fotografano un campionato ancora aperto, con margini limitati tra i primi e possibili ribaltamenti nelle gare successive.

Prestazioni chiave e duelli in pista

La gara di Assen è stata dominata dall’ottima forma delle Aprilia che hanno piazzato più moto nelle posizioni alte e hanno mostrato un ritmo superiore alla concorrenza. Tra le Ducati, Fabio Di Giannantonio si è distinto come miglior interprete della Rossa, chiudendo al quarto posto dopo aver sostenuto un intenso duello con Marc Marquez e aver scontato un Long Lap. Il confronto con Marquez, ricordato per intensità e contatto ravvicinato, ha evidenziato sia la competitività del pilota VR46 sia i limiti dell’affidabilità in fase di sorpasso su una pista tecnica come quella olandese.

Caduta di Bezzecchi e calendario immediato

Un momento decisivo della domenica è stato l’incidente ad alta velocità che ha coinvolto Marco Bezzecchi durante il secondo giro: la caduta ha privato il pilota italiano di una possibile posizione di vertice e ha aperto la strada al sorpasso in classifica da parte di Martin. Nonostante la botta, Bezzecchi conserva comunque una leadership compatta nel campionato, restando a contatto stretto con i diretti rivali.

Prossimo appuntamento

Il calendario non concede pause lunghe: il Mondiale si sposta ora verso il Sachsenring per il GP di Germania in programma dal 10 al 12 luglio. Quel gran premio rappresenta un test cruciale per chi insegue in classifica, sia per il layout tecnico della pista tedesca sia per le condizioni variabili che potrebbero favorire sorprese tattiche. Le squadre avranno tempo per analizzare i dati di Assen e intervenire sulle impostazioni di telaio, motore e gestione pneumatici.

Le penalità tecniche e gli episodi in pista hanno reso la situazione più fluida: ogni gara potrà rimescolare le posizioni e trasformare gli inseguitori in protagonisti.