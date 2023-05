Tutto ciò che dovete sapere per ascoltare i vostri brani preferiti in pochi passaggi.

Vorreste ascoltare la musica in auto con il Bluetooth ma non sapete come fare? Si tratta di una tecnica sempre più amata dalle persone, in quanto basta associare i due dispositivi e ascoltare qualsiasi brano in totale comodità.

Vediamo quindi come collegare il telefono alla vostra auto.

Come ascoltare la musica in auto con il Bluetooth: la guida

Innanzitutto è necessario attivare il Bluetooth dal vostro smartphone. Per farlo, andate nelle impostazioni e selezionate la voce “Bluetooth”, poi premete sulla levetta da OFF a ON.

Adesso accendete lo schermo della vostra auto e selezionate Bluetooth. Alcune auto potrebbero richiedervi di andare nelle impostazioni e successivamente su Telefono e Bluetooth.

Ora dovrete accoppiare i due dispositivi, assicuratevi quindi di selezionare questa opzione e lasciate che lo schermo o il telefono trovino i dispositivi.

Una volta trovato il nome del dispositivo, procedete.

Da questo punto in poi l’auto dovrebbe riuscire a rilevare automaticamente il vostro smartphone. Assicuratevi però che il Bluetooth sia attivo su quest’ultimo.

Quali applicazioni si possono utilizzare?

Potete utilizzare qualsiasi applicazione vogliate, da YouTube a Spotify.

Perché Android Auto non funziona?

State usando Android Auto? Il suo malfunzionamento potrebbe dipendere da un problema di compatibilità. Android Auto è un sistema di infotainment per auto molto diffuso, ma non è disponibile per tutte le auto. Se avete problemi a farlo funzionare, dovete verificare che la vostra auto supporti Android Auto.

Anche se l’auto dispone di una porta USB, potrebbe non essere compatibile con Android Auto. Per verificare se l’auto è compatibile con Android Auto, è necessario consultare il manuale d’uso dell’auto o contattare direttamente il produttore. Google fornisce anche un ampio elenco di auto compatibili con Android Auto. È sufficiente verificare se la propria auto è presente nell’elenco.

