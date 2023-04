Come attivare Telepass Business e quali sono i servizi?

Telepass Business è un servizio che offre diversi vantaggi per i lavoratori. Ecco come attivarlo.

Non sapete come attivare Telepass Business? In questo articolo vi spiegheremo come farlo e quali sono le principali funzionalità del servizio.

Si tratta di una promozione particolarmente utili per i lavoratori. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come attivare Telepass Business?

Potete attivare Telepass Business compilando i campi sul sito ufficiale e firmando il contratto per richiedere il dispositivo. In alternativa, potete recarvi presso un Punto Blu.

Quali sono le funzionalità di Telepass Business?

Telepass Business è l’offerta rivolta ai lavoratori. Tra questi rientrano:

Partite IVA e liberi professionisti, quindi lavoratori autonomie freelance

Piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti

Grandi aziende con più di 250 dipendenti

Il servizio costa 1,03 euro al mese e permette di pagare pedaggi autostradali e parcheggi nelle città e negli aeroporti convenzionati, oltre al biglietto per l’attraversamento dello stretto di Messina e l’ingresso nell’area C di Milano.

Come usare il telepass su più auto

Innanzitutto, è possibile usare il telepass su più auto, ciascuna con il suo dispositivo (o semplicemente lo stesso). L’importante è che la seconda targa venga registrata e che quindi il veicolo sia riconoscibile. Inizialmente si potevano associare ben tre auto diverse (appartenenti allo stesso nucleo familiare).

Adesso il limite è di due auto (motocicli compresi). Con la formula Telepass Family è possibile associare due targhe diverse sullo stesso conto corrente. Con Telepass Twin, invece, si può regalare uno sconto su un nuovo contratto.

La persona che riceverà questo dono, infatti, potrà registrare due targhe sul proprio conto, quindi si arriverebbe a un totale di quattro targhe diverse per il nucleo familiare.

Insomma, le offerte sono decisamente convenienti e utili.

