In alcuni casi è possibile usufruire di promozioni e offerte vantaggiose. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Vorreste avere Telepass gratis ma non sapete come fare? Prima di continuare a leggere, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza: non è possibile avere Telepass gratuitamente, ma è possibile usufruire di alcune promozioni specifiche.

Come avere Telepass gratis: è davvero possibile?

Come detto prima, non è possibile avere Telepass gratuitamente, ma è possibile usufruire di alcune promozioni per un periodo di tempo limitato.

Alcuni istituti di credito, ad esempio, propongono il canone gratuito per sei mesi o un anno.

Alcune regioni, invece, offrono Telepass Family gratis per un anno, a seconda della tratta autostradale e da altri requisiti (ad esempio la residenza in una determinata regione).

Pay Per Use

Telepass Pay Per Use potrebbe essere una valida alternativa, in quanto si paga solo il mese in cui viene effettivamente utilizzato il Telepass.

Si tratta quindi di un abbonamento particolarmente vantaggioso, dato che non tutti percorrono spesso l’autostrada.

Per attivarlo dovrete pagare dieci euro (di cui 5 per la spedizione). L’utilizzo in sé costa 2,50 euro.

Come usare il telepass su più auto

Innanzitutto, è possibile usare il telepass su più auto, ciascuna con il suo dispositivo (o semplicemente lo stesso). L’importante è che la seconda targa venga registrata e che quindi il veicolo sia riconoscibile. Inizialmente si potevano associare ben tre auto diverse (appartenenti allo stesso nucleo familiare).

Adesso il limite è di due auto (motocicli compresi). Con la formula Telepass Family è possibile associare due targhe diverse sullo stesso conto corrente. Con Telepass Twin, invece, si può regalare uno sconto su un nuovo contratto.

La persona che riceverà questo dono, infatti, potrà registrare due targhe sul proprio conto, quindi si arriverebbe a un totale di quattro targhe diverse per il nucleo familiare.

