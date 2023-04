Come cambiare la batteria del Telepass: una pratica guida

Se non sapete come cambiare la batteria del Telepass, vi copriamo con una serie di consigli utili. Innanzitutto, nel caso siate in possesso del Telepass standard, sappiate che non è possibile cambiare la batteria. Sarà infatti necessario sostituire l’intero dispositivo.

Anche in quel caso, tra l’altro, è necessario prestare attenzione ad alcuni segnali che indicano la presenza di una batteria scarica. Discorso diverso per il Telepass ricaricabile, che ha un display molto utile e uno scomparto che permette di sostituire la batteria.

Come capire se la batteria del Telepass è scarica?

Come dicevamo prima, con il Telepass standard è necessario prestare ad alcuni segnali particolari.

Se la batteria è quasi scarica, infatti, sentirete tre toni acuti. In quel caso dovrete necessariamente dirigervi presso un punto specializzato e procedere con la sostituzione del dispositivo Telepass.

In caso di Telepass ricaricabile, invece, potrete dare un’occhiata al display, in particolare al livello di carica della batteria, rappresentato da tre tacche.

Come cambiare la batteria del Telepass

Avete un Telepass ricaricabile? Potete andare in un punto vendita e prendere la nuova batteria.

Successivamente, dovrete premere il punto posto in basso e far scorrere il coperchio del vano batteria.

Estraete la batteria e scollegate il connettore, poi inserite la nuova batteria, collegate il connettore e richiudete tutto!

Insomma, si tratta di un procedimento piuttosto semplice.

Come sostituire il Telepass

Potete richiedere la sostituzione direttamente tramite App. Per farlo, dovrete seguire questi passaggi:

Aprire l’App

Selezionare il Menu in basso a destra e poi andare su Dispositivi Telepass

Scegliete il dispositivo che volete sostituire, poi cliccate su Vedi dettagli

Cliccate su Sostituisci dispositivo

Ci sono due tipologie di consegna:

Ritiro gratuito presso un punto di vendita specifico. Consegna a casa.

