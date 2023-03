In questo articolo troverete tutti i procedimenti da seguire per richiedere la sostituzione del dispositivo.

Vorreste sostituire il Telepass ma non sapete come fare? La procedura è piuttosto semplice. Continuate a leggere per saperne di più!

Come sostituire il Telepass: la guida completa

Potete richiedere la sostituzione direttamente tramite App. Per farlo, dovrete seguire questi passaggi:

Aprire l’App

Selezionare il Menu in basso a destra e poi andare su Dispositivi Telepass

Scegliete il dispositivo che volete sostituire, poi cliccate su Vedi dettagli

Cliccate su Sostituisci dispositivo

Ci sono due tipologie di consegna:

Ritiro gratuito presso un punto di vendita specifico. Consegna a casa.

Quanto costa sostituire il Telepass?

La sostituzione costa 11 euro e la spesa verrà direttamente addebitata sulla prima fattura dell’abbonamento.

Si possono sostituire più dispositivi?

No, si può sostituire solo un dispositivo per volta.

Come usare il telepass su più auto

Innanzitutto, è possibile usare il telepass su più auto, ciascuna con il suo dispositivo (o semplicemente lo stesso). L’importante è che la seconda targa venga registrata e che quindi il veicolo sia riconoscibile.

Inizialmente si potevano associare ben tre auto diverse (appartenenti allo stesso nucleo familiare).

Adesso il limite è di due auto (motocicli compresi). Con la formula Telepass Family è possibile associare due targhe diverse sullo stesso conto corrente.

Con Telepass Twin, invece, si può regalare uno sconto su un nuovo contratto.

La persona che riceverà questo dono, infatti, potrà registrare due targhe sul proprio conto, quindi si arriverebbe a un totale di quattro targhe diverse per il nucleo familiare.

Per usare il telepass vi basterà portare con voi il dispositivo e installarlo sul parabrezza. In questo modo non dovrete mantenerlo e il rilevatore funzionerà correttamente, permettendovi di passare.

Assicuratevi anche il Telepass emetta il classico segnale acustico, dato che ne conferma il corretto funzionamento. Insomma, si tratta di un dispositivo davvero utile, dato che permette innanzitutto di saltare le code infinite e di superare il pedaggio senza perdere troppo tempo.

