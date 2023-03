I graffi possono rovinare l'estetica dello schermo. In questo articolo vi spiegheremo come liberarvene.

Come eliminare i graffi dal display del navigatore in pochi e semplici passaggi? I graffi antiestetici possono rovinare l’estetica dello schermo, ma per fortuna ci sono diversi accorgimenti da poter provare.

Ricordatevi, però, che è dapprima essenziale pulirlo con alcuni prodotti specifici.

Auto: come eliminare i graffi dal display del navigatore

Innanzitutto, prima di procedere dovrete pulire lo schermo. Procuratevi un detergente specifico per gli interni dell’auto, che sia universale o specifico per lo schermo, e un panno in microfibra.

Ricordatevi di spruzzare il prodotto sul panno e NON direttamente sullo schermo, poi esercitate una pressione delicata. Infine, utilizzate un altro panno in microfibra per rifinire. Ora potete procedere.

I procedimenti

Se i graffi si trovano sui bordi del display, quindi NON sulla parte centrale, potete acquistare un lucidante per plastica trasparente.

Se i graffi si trovano al centro, evitate questo procedimento, dato che non è adatto e potrebbe rovinare lo schermo.

Procuratevi:

Nastro per proteggere il bordo

Acqua in un flaconcino spray

Panno in microfibra

Lucidante per plastica trasparente

Prendete il lucidante e applicatelo sul panno, poi tamponate leggermente sull’area interessata. Potete applicarlo una seconda volta in caso di necessità. Infine, pulite l’area con acqua e un panno in microfibra.

E se i graffi sono sul touch screen?

In questo caso, si tratta di un procedimento più delicato.

Dato che il prodotto da usare è abrasivo, è possibile che venga rimossa la pellicola antiriflesso.

Tuttavia, alcuni detailer la rimuovono appositamente per poi applicarla nuovamente.

Si tratta però di un processo che richiede abilità e attenzione, quindi rivolgetevi a un professionista. In questo modo i graffi verranno rimossi senza incappare in spiacevoli conseguenze.

