Bastano piccoli accorgimenti per far splendere la propria auto come se fosse nuova!

Non sapete come pulire gli interni dell’auto? Niente paura: con alcuni piccoli accorgimenti potete far tornare gli interni come nuovi! Ecco una pratica guida da seguire.

Come pulire gli interni dell’auto in modo professionale

Riordinare

Iniziate a rimuovere i rifiuti dai vani piedi e da sotto i sedili.

In questo modo sarà molto più facile fare le pulizie vere e proprie, e in più non dovrete passare l’aspirapolvere su eventuali spiccioli.

Rimuovere i tappetini

Successivamente, rimuovete i tappetini dall’auto. Se sono in gomma, prendete una pompa o meglio ancora un’idropulitrice e rimuovete lo sporco più spesso. Quindi, prendete un secchio di acqua saponata e lavateli bene su entrambi i lati prima di lasciarli asciugare mentre vi occupate del resto dell’auto.

Aspirare con l’aspirapolvere

Se l’aspirapolvere fatica ad aspirare la grana e la polvere, provate a usare una spazzola per interni per staccare tutto. In seguito, potrete aspirare la polvere che si è staccata.

Pulire il cruscotto

Invece di una rapida passata con un panno bagnato, utilizzate un detergente per cruscotti e rivestimenti per eliminare la sporcizia e far apparire l’auto lucida e nuova. Un panno in microfibra cattura lo sporco e la polvere per un risultato finale migliore.

Pulire i tappetini

Dopo aver passato l’aspirapolvere e la polvere, è il momento di pulire i tappetini. Il detergente per tappetini è in grado di rimuovere le macchie incastrate ed eliminare gli odori.

Ridare un aspetto magnifico alle plastiche

Per ridare colore alle plastiche e proteggerle a lungo termine, provate i prodotti lucidanti specifici.

Un ottimo profumo

Per eliminare gli odori più ostinati, utilizzate un deodorante per auto. Questo prodotto per la rimozione degli odori passa attraverso il sistema di aerazione dell’auto, sostituendo i cattivi odori con un profumo fresco.

