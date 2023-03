In questa guida vi spiegheremo come pulire il volante in modo efficace e sicuro.

Vorreste pulire il volante in pelle ma non sapete come fare? Sicuramente è necessario utilizzare prodotti specifici, in modo da non danneggiare il volante.

Ecco alcuni consigli utili per voi.

Come pulire il volante in pelle: trucchetti efficaci

Innanzitutto, vi consigliamo di proteggere il resto dell’auto e di lasciare esposto solo il volante, in modo da evitare eventuali problematiche.

Detergente per pelle

In commercio è possibile trovare dei detergenti per gli interni dell’auto in pelle. Si tratta di prodotti specifici, quindi non potrete sbagliare.

Assicuratevi di optare per marchi conosciuti e affidabili, in modo da non imbattervi in prodotti scadenti.

Potete optare per la classica soluzione spray o per delle salviettine umidificate. Anche quest’ultime sono progettate per gli interni in pelle, quindi dovrete procurarvele in negozi specifici.

Procurarsi un panno

Prendete un panno in microfibra e spruzzate il detergente su quest’ultimo, NON direttamente sul volante.

Non servono quantità eccessive, quindi optate per un paio di spruzzi. Successivamente, prendete il panno e iniziate a pulire il volante con movimenti delicati.

Alcuni punti ostinati potrebbero necessitare di una spazzola di crine, ma vi suggeriamo di provare prima con il panno in microfibra.

Cercate di non applicare mai una pressione eccessiva in quanto non è necessario e la pelle potrebbe rovinarsi irrimediabilmente.

Far asciugare

Fatto ciò, prendete un panno in microfibra asciutto e passatelo sul volante, poi lasciate che si asciughi completamente.

Sigillante per pelle

Dopo aver pulito il volante, potrete utilizzare un sigillante in pelle. Quest’ultimo può nutrire la pelle e proteggerla da eventuali danni.

In commercio è possibile trovare diversi prodotti. Procuratevi una spugna morbida e applicate uno strato molto leggero di sigillante.

Cercate di non esagerare, perché basta una piccolissima quantità di prodotto.

Infine, rimuovete il sigillante in eccesso con un altro panno asciutto.

