Il touchscreen della vostra auto è sporco e pieno di macchie? Se non sapete come pulirlo, vi sveliamo alcuni trucchetti!

Come pulire lo schermo touch dell’auto senza danneggiarlo? Quasi tutte le auto di oggi sono dotate di uno schermo per l’infotainment. Quest’ultimo offre al guidatore sia intrattenimento che informazioni. Dalla scelta della musica all’assistenza per un parcheggio sicuro, lo schermo dell’infotainment è ormai una parte vitale dell’auto.

Pertanto, la necessità di mantenerlo pulito è altrettanto importante. In questo post vi spieghiamo come pulire il touchscreen di un’auto. Continuate a leggere per saperne di più.

Auto: come pulire lo schermo touch senza danneggiarlo

Cosa vi servirà:

Soluzione detergente/pulitore per touch screen auto o detergenti universali per interni auto

Spazzola morbida per la pulizia dei dettagli

Panno in microfibra

Passo 1

Prima di iniziare a pulire lo schermo, assicuratevi che sia spento: spegnendo lo schermo potrete vedere meglio lo sporco e le macchie accumulate.

Passo 2

Ora utilizzate la spazzola morbida e rimuovete la polvere sullo schermo prima di utilizzare la soluzione detergente. Assicurarsi di utilizzare il pennello nelle fessure dello schermo per rimuovere lo sporco.

Fase 3

Dopo aver spazzolato via lo sporco, spruzzare un po’ di soluzione detergente sul panno in microfibra o sull’asciugamano. Ora con il panno pulire lo schermo. Strofinare delicatamente lo schermo da sinistra a destra o dall’alto verso il basso, senza esercitare troppa pressione. Assicurarsi che lo schermo sia privo di sporco e di impronte digitali.

Passo 4

Al termine della pulizia, utilizzare un nuovo panno in microfibra per lucidare lo schermo. Se si notano ancora punti mancanti, seguire nuovamente i passaggi.

Consigli per la pulizia del touchscreen dell’auto

Ecco alcuni consigli da seguire durante la pulizia del touchscreen dell’auto per mantenerlo correttamente:

Non utilizzare tovaglioli di carta, fazzoletti o stracci per pulire il touchscreen dell’auto. Questi oggetti sono abrasivi e possono causare graffi sullo schermo.

per pulire il touchscreen dell’auto. Questi oggetti sono e possono causare sullo schermo. Per la pulizia dello schermo dell’infotainment utilizzate esclusivamente un panno in microfibra . I panni in microfibra sono realizzati con materiali morbidi e non danneggiano lo schermo. Inoltre, sono anche il miglior panno per asciugare gli interni e gli esterni dell’auto.

. I panni in microfibra sono realizzati con e non danneggiano lo schermo. Inoltre, sono anche il miglior panno per asciugare gli interni e gli esterni dell’auto. Come abbiamo già detto, durante la pulizia del touchscreen, muovete il panno in una direzione (lateralmente o dall’alto verso il basso). Non seguite un movimento circolare.

Se il touchscreen dell’auto presenta sporco leggero, è possibile utilizzare acqua distillata per eliminarlo. Tuttavia, per eliminare lo sporco più spesso, è necessario usare qualcosa di più forte dell’acqua.

Per pulire il touchscreen del veicolo, è possibile acquistare un kit di pulizia . Un kit di pulizia è solitamente composto da una spazzola morbida, un liquido detergente e un panno in microfibra.

. Un kit di pulizia è solitamente composto da una spazzola morbida, un liquido detergente e un panno in microfibra. Non utilizzare alcol, benzina, soluzioni alcaline o acide per pulire lo schermo dell’infotainment. Le sostanze chimiche contenute in queste soluzioni possono macchiare o scolorire lo schermo.

Non spruzzare mai la soluzione detergente direttamente sullo schermo . Spruzzatela sempre prima sul panno in microfibra.

. Spruzzatela sempre prima sul panno in microfibra. Per prevenire i graffi, è possibile investire in una protezione per lo schermo. Queste protezioni dovrebbero costare meno di 10 euro e renderanno la manutenzione dello schermo senza problemi.

