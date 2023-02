Per funzionare correttamente, il serbatoio AdBlue del motore diesel deve essere riempito con il fluido AdBlue ed è importante che sia sempre pieno. Ecco come fare.

Non sapete come fare il rabbocco dell’AdBlue? Vi copriamo con alcuni consigli pratici e veloci.

Che cos’è l’AdBlue?

L’AdBlue è un fluido a base di urea e acqua che converte le emissioni di NOx nei gas di scarico in azoto e acqua.

Un filtro antiparticolato riduce oltre il 99% del particolato solido emesso dallo scarico del veicolo. Per funzionare correttamente, il serbatoio AdBlue del motore diesel deve essere riempito con il fluido AdBlue ed è importante che sia sempre pieno.

Ecco perché gli avvisi del sistema si accendono quando il livello del fluido diventa troppo basso.

A cosa serve l’AdBlue?

È progettato per eliminare l’inquinamento ed è disponibile su un’ampia gamma di veicoli.

Questo fluido a base di urea e acqua riduce le emissioni del motore, consentendo al vostro veicolo di rispettare le normative attuali e future.

Come fare il rabbocco dell’AdBlue: una semplice guida

È possibile controllare il livello tramite il computer di bordo. Quando il liquido è in esaurimento, sul cruscotto compare una spia/simbolo. Suggerimento: i modelli più recenti utilizzano il simbolo standard ISO 7000.

Qualunque sia il simbolo, non ignoratelo, perché se il serbatoio dell’AdBlue è vuoto, il motore non si riavvia.

Ogni contenitore è dotato di un tubo flessibile per evitare fuoriuscite. Per rabboccare il serbatoio, rimuovere prima il tappo di rifornimento. Su alcuni veicoli sono indicate le quantità minime e massime, in modo da poter scegliere la dimensione giusta del contenitore da acquistare.

Quindi, fissare il tubo flessibile al contenitore. Utilizzare il tubo per versare il liquido. Versare il liquido fino a riempire il serbatoio, quindi riposizionare e fissare il tappo di rifornimento.

Su alcuni veicoli il livello di AdBlue “OK” è stato sostituito da “Intervallo di AdBlue in Km”. Assicurarsi che non vi sia liquido nel tubo, quindi scollegarlo e riporlo nel contenitore.

Se si versa accidentalmente del liquido sulla vernice del veicolo, questo potrebbe danneggiarla. Assicuratevi quindi di pulirlo immediatamente con acqua e sapone. E leggete sempre l’etichetta del contenitore prima dell’uso.

Due cose importanti da ricordare:

Non aggiungere mai AdBlue al serbatoio del gasolio. Non aggiungere mai altri liquidi al serbatoio dell’AdBlue. Assicuratevi sempre che il serbatoio dell’AdBlue non sia contaminato.

LEGGI ANCHE: