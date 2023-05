Come funzionano le marce automatiche: tutto ciò che si deve sapere

Curiosi di saperne di più? Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

In questo articolo vi spiegheremo come funzionano le marce automatiche, più alcune curiosità interessanti sulla loro storia.

Come funzionano le marce automatiche

Quando si guida un veicolo con cambio automatico, la messa in moto attiva il sistema. Premendo il pedale dell’acceleratore, l’albero motore del motore inizia a ruotare più rapidamente e questo, a sua volta, determina una maggiore pressione all’interno del convertitore di coppia. Mentre l’auto avanza, l’impianto idraulico e l’elettronica del cambio rilevano la velocità dell’auto in relazione al regime del motore e il cambio cambia automaticamente marcia.

Nel cambio automatico classico, i sistemi idraulici all’interno della trasmissione rilevano questi cambiamenti di velocità. Questi sistemi idraulici attivano poi altri sistemi idraulici per cambiare le marce nel gruppo di ingranaggi planetari. Oggi, l’elettronica integra il processo di rilevamento e il cambio automatico funziona di concerto con gli altri sistemi dell’auto.

Quindi, la prossima volta che guiderete la vostra auto, dovrete essere consapevoli che milioni di calcoli sono alla base della marcia scelta dal vostro cambio in quel momento. La vostra auto sta facendo un sacco di lavoro ogni secondo per facilitarvi la guida.

Dal cambio manuale a quello automatico

Non ci volle molto perché i pionieri del settore automobilistico cominciassero a pensare di automatizzare il processo di cambio delle marce. In questo modo avrebbero semplificato la guida e aperto la libertà e la comodità del trasporto personale a coloro che non avevano l’abilità o la forza di cambiare le marce manualmente con il processo tipico.

Ma solo negli anni Trenta gli ingegneri della General Motors svilupparono un sistema pratico di cambio automatico delle marce. Questo sistema era quello che oggi chiamiamo cambio automatico.

Sebbene il progetto sia stato perfezionato nel corso degli anni – più recentemente con l’aggiunta di controlli elettronici – il concetto ingegneristico originale degli anni ’30 rimane la base delle trasmissioni automatiche che cambiano le marce nelle auto, nei camion, nei furgoni e nei SUV di oggi.

