Citroen Basalt: scheda tecnica e prezzo

Citroen ha mostrato al mondo le prime immagini di Basalt il nuovo suv che arriverà sul mercato prossimamente e che rivoluzionerà lo stile delle auto che ora saranno sempre più dei crossover. In questo articolo ne scopriamo la scheda tecnica ed il possibile prezzo.

Citroen Basalt: scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico Basalt si posizionerà come sostituto dell’attuale C3 o se dovesse restare in gamma, leggermente al di sopra, in “linea di galleggiamento” con la C4. Quindi è un’auto piccola adatta all’utilizzo cittadino che non godrà certamente di super prestazioni.

I motori con cui sarà dotata saranno presumibilmente 3 cilindri con cilindrate di 1.0, 1.2 e 1.6 e potenze di 71, 130 e 120 cavalli. Per il cambio al momento regna ancora incertezza, potrebbero venir integrati sia il manuale che l’automatico.

Anche sul fronte del carburante Citroen ha deciso di fare un passo avanti con questo modello, infatti verrà dotato della tecnologia Flexfuel, vale a dire che l’auto può essere rifornita anche con etanolo che abbassa notevolmente l’inquinamento prodotto.

Oltre ai motori endotermici è prevista anche la scelta di un propulsore elettrico, prodotto da BYD con una potenza di 57 cavalli che garantirà un’autonomia massima di 320 chilometri.

Il prezzo

Il prezzo non è stato svelato anche perché questo modello sarà per il momento destinato al mercato sudamericano e non arriverà in Italia, la moda dei suv coupé infatti è in voga in quel continente ed in Europa non ha ancora atecchito.

Sicuramente però poter osservare le tendenze stilistiche di altri mercati potrebbe essere di ispirazione per i futuri modelli che arriveranno da noi. Come già visto con i suv le auto alte piacciono, facile pensare che i crossover sostituiranno le berline da qui a poco tempo.