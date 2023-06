Vorreste lucidare il parabrezza dell’auto ma non sapete come fare? Si tratta di un procedimento molto importante.

Un parabrezza perfettamente lucido e pulito vi permetterà di guidare in totale sicurezza.

Come lucidare il parabrezza dell’auto: guida per una corretta pulizia

Prima di tutto, è necessario pulire e lavare adeguatamente il parabrezza. Nei prossimi paragrafi vi spiegheremo come fare e vi diremo anche come pulire l’interno del parabrezza, spesso sottovalutato.

In commercio è possibile trovare prodotti specifici per lucidare il parabrezza.

Questi prodotti si possono applicare con una lucidatrice rotativa a bassa velocità, con una velocità compresa tra i 1000 e i 1200 giri.

Applicate il prodotto sul cuscinetto, poi azionate lo strumento e iniziate dall’angolo superiore del vetro. Attenzione a non esercitare una pressione esagerata.

Dopo aver lavorato sull’intera superficie, eliminate i residui di lucidatura con un panno in microfibra pulito.

Infine, applicate un sigillante per vetri.

Come pulire il parabrezza interno

Pulire l’interno del parabrezza è molto importante e non deve essere sottovalutato. Utilizzate un panno morbido in microfibra (o un panno pulito per negozi) per pulire il parabrezza interno, iniziando dagli angoli e procedendo verso l’alto con movimenti circolari.

Successivamente, è necessario sgrassare il vetro. Questo può essere fatto a basso costo con alcool isopropilico applicato a un panno in microfibra pulito, oppure si può optare per l’acquisto di un prodotto come la gomma magica.

Applicare il detergente per vetri direttamente su un altro panno in microfibra pulito. Pulite il parabrezza con movimenti circolari, assicurandovi di raggiungere la zona in cui si incontrano il cruscotto e il vetro.

Girate l’asciugamano sul lato asciutto e strofinate il parabrezza con un movimento su e giù.

