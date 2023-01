Se non sapete come togliere i graffi dalla plastica dell’auto, ci sono diversi modi per farlo che saranno molto efficaci. Se siete persone che tengono all’aspetto degli interni della vostra auto tanto quanto a quello degli esterni, probabilmente vi sarete trovati a osservare con preoccupazione i graffi sui pezzi di plastica nera.

Vorreste farli sparire, ma non sapete come. E di certo non volete spendere una piccola fortuna per affidare l’incarico a un professionista se è possibile farlo da soli.

Come togliere i graffi dalla plastica dell’auto: provate queste soluzioni

Usate il dentifricio o il bicarbonato di sodio

Per i graffi non molto profondi, questo è un ottimo punto di partenza. Quando gli interni in plastica della vostra auto presentano graffi antiestetici, ma probabilmente solo superficiali, un buon punto di partenza per rimuoverli sarebbe provare con qualcosa che avete a portata di mano, a casa.

È sempre meglio iniziare con qualcosa di facile e poi aumentare il livello di difficoltà e di spesa. Se avete dei graffi superficiali sulla plastica interna dell’auto, la cosa migliore da provare per rimuoverli è il dentifricio o il bicarbonato di sodio.

Utilizzare la carta vetrata

Se il dentifricio o il bicarbonato di sodio non sono sufficienti a liberare la plastica nera dai graffi, potrebbe essere necessario qualcosa di leggermente più abrasivo.

La carta vetrata è un’ottima opzione per eliminare i graffi superficiali dalla plastica nera interna. Come dice il nome stesso, il suo compito principale è quello di modificare e trasformare le superfici.

La carta vetrata non è altro che carta a cui è stata aggiunta una sostanza collante che le conferisce un aspetto appiccicoso e ruvido. È l’ideale quando si deve levigare qualcosa o avvicinare due superfici l’una all’altra.

Usare un composto lucidante

Se né la carta vetrata né un rimedio casalingo (come il dentifricio o il bicarbonato di sodio) hanno funzionato, è il momento di provare qualcosa di più aggressivo per i graffi sugli interni in plastica nera dell’auto.

L’opzione successiva è un agente lucidante specifico per auto e graffi.

