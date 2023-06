Si può lavare il motore dell’auto? Tutto ciò che si deve sapere

Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere per pulire il motore in modo efficace.

Si può lavare il motore dell’auto? Il motore dell’auto è una delle parti più importanti della vettura e la più difficile da pulire. Molte persone portano l’auto da un professionista per la pulizia del motore, ma non sempre è necessario. È possibile risparmiare denaro imparando a lavare il motore dell’auto da soli.

Sì, è possibile. Prima di iniziare a pulire il motore, è necessario procurarsi alcuni materiali. Sono necessari un tubo per l’acqua, un’idropulitrice (opzionale), un secchio, sapone o sgrassatore, una spazzola e stracci. Se il motore è stato usato di recente, assicuratevi che si sia raffreddato prima di iniziare a lavarlo.

È inoltre importante trovare una piattaforma rialzata su cui lavorare. In questo modo sarà più facile vedere il motore mentre lo si pulisce. Inoltre, favorirà il drenaggio dell’acqua ed eviterà che il motore venga danneggiato dalla pressione dell’acqua.

Ora che abbiamo parlato dei materiali necessari e di alcune questioni di sicurezza, iniziamo a scoprire come lavare il motore dell’auto passo dopo passo e farlo tornare nuovo!

Aprire il cofano

Per prima cosa è necessario aprire il cofano dell’auto. In questo modo si avrà accesso al motore. Assicuratevi di tenere aperto il cofano in modo che non si chiuda durante il lavoro.

Inoltre, cogliete l’occasione per rimuovere eventuali detriti sciolti, come foglie o ramoscelli, che potrebbero essersi accumulati sul motore o nelle sue vicinanze. Per rimuoverli si può usare una spazzola o le mani. In questo modo si eviterà che si bagnino e possano causare danni.

Rimuovere il filtro di aspirazione dell’aria

La rimozione del filtro di aspirazione dell’aria impedisce all’acqua e al sapone di penetrare nel motore. Molti filtri possono essere rimossi semplicemente svitandoli. Altri possono richiedere l’allentamento di uno o due morsetti.

Consultare il manuale d’uso dell’auto se non si è sicuri di come rimuovere il filtro di aspirazione dell’aria. È importante essere delicati quando si rimuove il filtro per evitare di danneggiarlo e doverlo sostituire.

Coprire i componenti elettrici

Coprire i componenti elettrici è fondamentale per evitare che si verifichino danni. Acqua ed elettricità non si mescolano bene!

Per coprire i componenti elettrici si possono usare sacchetti o involucri di plastica. Assicurarsi che i sacchetti o gli involucri siano ben fissati in modo da non cadere durante il lavaggio del motore. A questo punto è possibile rimuovere la batteria o scollegarla, se ci si sente più a proprio agio.

