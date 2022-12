Come mantenere l’auto profumata: preziosi consigli

Vorreste essere accolti da una meravigliosa fragranza? Vi spieghiamo come avere un'auto profumata e pulita.

Sapete già come avere un’auto pulita e ordinata, ma sapete come mantenere l’auto profumata? Esistono innumerevoli trucchi per essere accolti da una meravigliosa fragranza, e molti di questi sono semplici, veloci ed economici.

Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste fare per essere avvolti da uno splendido profumo ogni volta!

Come mantenere l’auto profumata

Il classico deodorante ad albero

Ricorderete sicuramente il famoso “albero” appeso allo specchietto retrovisore. Ebbene, è una delle scelte principali e maggiormente consigliate. Tuttavia, in alcuni casi la loro durata potrebbe essere davvero breve e poco soddisfacente.

Lo stesso discorso vale per altri deodoranti che vanno posti tra le bocchette di ventilazione: il loro effetto potrebbe svanire dopo pochi giorni. Ecco perché, prima di tutto, vi consigliamo di provare le seguenti soluzioni…

Deodorante spray

Utilizzare un deodorante che elimini gli odori vi permetterà di ottenere immediatamente l’effetto desiderato, seppur momentaneo. Potete anche utilizzare il vostro profumo preferito, a patto che non venga spruzzato direttamente sulle superfici dell’auto.

Si tratta di un effetto momentaneo ma che può immediatamente dare un meraviglioso profumo all’abitacolo. Attenzione: vi consigliamo di utilizzare questi prodotti una volta scesi dall’auto, in quanto l’inalazione potrebbe essere molto fastidiosa e irritante.

In alternativa, in commercio esistono dei veri e propri profumi spray per auto.

Alcuni hanno aromi deliziosi: fragola, vaniglia, talco e molto altro ancora. Anche in questo caso l’effetto non è particolarmente duraturo, ma darà una meravigliosa ventata d’aria fresca all’auto e basterà un singolo spruzzo, senza quindi sprecare troppi soldi inutilmente!

Aspirapolvere

Non potete spruzzare profumi senza prima risolvere il problema alla radice. Assicuratevi di pulire l’auto a fondo e di rimuovere tutta la sporcizia residua, tra polvere e briciole. Munirsi di un’aspirapolvere portatile vi permetterà di pulire gli interni in pochissimo tempo.

Si tratta di piccoli dettagli che, in realtà, fanno un’enorme differenza. In questo modo avrete già un ambiente molto più pulito e degno di una fragranza rilassante.

