Vorreste togliere i graffi dal parabrezza dell’auto ma non sapete come fare? Un parabrezza graffiato può rendere difficile la visione durante la guida. La luce del sole rimbalza sui graffi riducendo la visibilità e l’acqua può accumularsi nelle scanalature rendendo impossibile per i tergicristalli rimuovere completamente l’acqua.

Mentre la maggior parte dei graffi minori può essere rimossa con gli strumenti adeguati, i graffi più profondi devono essere riparati da uno specialista in riparazioni di vetri.

Come togliere i graffi dal parabrezza dell’auto: provate queste soluzioni efficaci

Ecco cosa vi serve per iniziare:

Kit per la riparazione del vetro

Composto di sfregamento all’ossido di cerio

Panno in microfibra

Usare l’unghia per verificare la profondità del graffio

Passare l’unghia lungo l’area graffiata del parabrezza. I graffi minori saranno lisci e l’unghia non si impiglierà in una scanalatura. Se notate che l’unghia si impiglia, è segno che il parabrezza ha un graffio profondo.

I graffi profondi devono essere affrontati il prima possibile, perché possono peggiorare nel tempo, fino a causare la rottura del parabrezza. A seconda della marca e del modello dell’auto, la sostituzione del parabrezza può costare da 200 a 1.000 euro.

Acquisto di un kit per la riparazione del vetro

Recatevi presso il vostro negozio di ricambi e riparazioni auto locale o ordinate un kit di riparazione del parabrezza online. Consigliamo un prodotto che abbia una quantità di composto di ossido di cerio sufficiente a riparare almeno 3 scheggiature fino a 1,25″ di diametro. Il kit dovrebbe contenere anche una lama di rasoio.

Suggerimento! Assicuratevi di iniziare il lavoro in un’area ombreggiata.

Pulire il parabrezza e applicare il composto di sfregamento

Lavate accuratamente il parabrezza con acqua e sapone per rimuovere polvere e sporco. Utilizzare un panno in microfibra per asciugare il parabrezza prima di applicare il composto all’ossido di cerio.

Se si sta cercando di riparare una scheggiatura, il kit di riparazione fornisce un dispositivo di applicazione progettato per applicare una pressione che rimuova l’aria dall’area di riparazione in modo che il composto possa essere applicato senza il rischio di bolle d’aria.

Se state riparando un piccolo graffio o una crepa, distribuite il composto di resina direttamente sulla crepa partendo da un’estremità. Osservando il graffio da un’angolazione di 45 gradi, si dovrebbe vedere un’area scura riempita dal composto. Se dopo 5-10 minuti ci sono ancora sacche d’aria nel graffio, applicare una leggera pressione dall’interno del parabrezza ai lati e al centro della crepa.

Ritoccare eventuali piccole incisioni superficiali intorno all’area di riparazione.

Applicare le strisce indurenti sull’area. Se state cercando di riparare una crepa, non cercate di riparare il parabrezza con il dentifricio. L’abrasività del dentifricio è utile per eliminare piccoli graffi o incisioni sul parabrezza, ma non è un metodo consigliato per altri tipi di riparazioni minori del parabrezza.

Spostare l’auto alla luce diretta del sole per far asciugare il composto

Una volta terminata l’applicazione delle strisce indurenti, spostare l’auto alla luce diretta del sole per farla asciugare. Si può anche usare la luce ultravioletta per far polimerizzare il composto. Il composto ha bisogno di circa 5-10 minuti per asciugarsi completamente.

Rimuovere le strisce di rassegnazione. Se il composto è ancora umido, riapplicare le strisce e lasciare riposare il composto più a lungo. Se la resina si è completamente asciugata, tenere la lametta con un angolo di 90 gradi e raschiare la resina indurita.

Non è necessario esercitare molta pressione durante questo processo. È normale che si vedano delle scaglie bianche mentre si raschia il composto in eccesso.

