Scopri i requisiti e le procedure per diventare autotrasportatore in Italia

Requisiti per la patente C e C1

Per diventare autotrasportatore in Italia, il primo passo è conseguire la patente C, necessaria per guidare veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. È importante notare che per ottenere questa patente è obbligatorio avere almeno 21 anni e possedere già la patente B. Tuttavia, se il candidato è iscritto a un corso di qualificazione professionale CQC per il trasporto di cose, il limite di età può scendere a 18 anni.

La patente C1, che consente di guidare veicoli con massa fino a 7,5 tonnellate, richiede invece solo di avere compiuto 18 anni e di possedere la patente B. È fondamentale sottolineare che le patenti C e C1 permettono la guida di mezzi per trasporto cose solo in conto proprio; per il trasporto professionale è necessaria la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Esami e preparazione

Per conseguire la patente C o C1, il candidato deve superare un esame teorico e uno pratico. L’esame teorico si svolge attraverso un sistema informatizzato, con domande a risposta multipla. Per la patente C, il candidato deve rispondere a 40 quiz in 40 minuti, con un massimo di 4 errori consentiti. Per la patente C1, invece, le domande sono 20 e il tempo a disposizione è di 20 minuti, con un massimo di 2 errori.

È possibile prepararsi per l’esame in autonomia o frequentando un’autoscuola. Se il candidato non supera la prova teorica, ha la possibilità di ripeterla una sola volta entro 6 mesi dalla presentazione della domanda. In caso di ulteriore bocciatura, sarà necessario ricominciare l’intero iter.

Argomenti dei quiz per la patente C e C1

Gli argomenti trattati nei quiz per la patente C sono più specifici rispetto a quelli per la patente B e includono tematiche relative alla sicurezza stradale, alla meccanica dei veicoli e alla normativa sul trasporto merci. Per chi possiede già la patente C1, l’esame teorico è semplificato, richiedendo solo 20 domande.

Inoltre, per ottenere la CQC, il candidato deve dimostrare di aver completato un corso di qualificazione professionale, il quale è valido per 5 anni fino all’età di 65 anni, dopodiché è necessario un rinnovo biennale con certificato della Commissione medica locale.