Come pulire i sedili dell’auto in tessuto: consigli fai da te

In questo articolo vi spiegheremo come pulire i sedili dell’auto in tessuto, in modo da renderli impeccabili come il primo giorno!

Purtroppo, con l’usura o vari incidenti, possono verificarsi degli effetti antiestetici davvero sgradevoli. Ecco alcuni consigli preziosi per aiutarvi.

Come pulire i sedili dell’auto in tessuto

Innanzitutto, assicuratevi di pulire l’auto dalla sporcizia. Con l’utilizzo di un’aspirapolvere per auto potrete velocizzare il processo e liberarvi di briciole e residui che potrebbero creare problemi.

Successivamente, basterà utilizzare un detergente spray specifico per i tessuti dell’auto. Vi consigliamo di spruzzarlo su un panno in microfibra, quindi non direttamente sul sedile, per poi passarlo con dei movimenti decisi ma non eccessivamente aggressivi.

Con un panno asciutto, infine, asciugate l’eccesso e aspettate che il sedile sia perfettamente asciutto. Potreste anche utilizzare una spazzola per i tessuti dell’auto, ma non esercitate una pressione eccessiva altrimenti potreste ottenere il risultato opposto.

Come realizzare un detergente fai da te

Potete realizzare un detergente con alcuni prodotti che avete già in casa. Basterà mescolare dell’acqua calda con un piccolo tappo di detersivo per bucato.

Prendete la soluzione con un panno e tamponate leggermente fino a quando la macchia in questione non sarà svanita.

Altre soluzioni efficaci per pulire i sedili in tessuto dell’auto sono:

Bicarbonato di sodio mescolato con un po’ di acqua, fino ad ottenere una pasta.

Una tazza di aceto e due tazze d’acqua (spray).

Schiuma da barba.

Il nostro consiglio è di acquistare prodotti specifici per auto, in modo da poter ottenere il meglio della pulizia senza imbattersi in spiacevoli conseguenze.

Talvolta il tessuto potrebbe rovinarsi e lasciare aloni molto brutti. Assicuratevi quindi di procurarvi i prodotti migliori.

