Come lavare l’auto nuova: ecco come pulirla in modo efficace

Non sapete come lavare l’auto nuova? Niente panico. Se non volete affidarvi a un classico autolavaggio, potete tranquillamente occuparvene da soli.

Come per una qualsiasi auto, è necessario procurarsi i prodotti e i materiali adatti. Non si tratta quindi di procedimenti diversi o tecniche particolari, ma ci sono sicuramente alcune cose che potreste iniziare a fare per proteggere l’auto dall’inevitabile usura.

Ecco alcuni consigli per voi.

Come lavare l’auto nuova

L’auto nuova andrà lavata esattamente come fareste con qualsiasi auto. Procuratevi quindi due secchi, uno shampoo di ottima qualità che contenga anche la cera e un panno in microfibra.

Iniziate a sciacquare e a pulire le ruote, dato che quest’ultime tendono ad accumulare lo sporco e potrebbe trascinarsi sul resto della carrozzeria durante il lavaggio.

Fatto ciò, sciacquate il resto dell’auto e iniziate a insaponarla dall’alto verso il basso con una spugna molto morbida e movimenti delicati.

Un secchio andrà riempito di acqua saponata, mentre l’altro con acqua normale. Sciacquate e ripulite la spugna tra un procedimento e l’altro.

Infine, utilizzate un panno in microfibra per asciugare l’auto.

Come proteggere l’auto dalle intemperie e dai graffi

Quando pulite la vostra auto, assicuratevi di non utilizzare mai prodotti abrasivi o troppo aggressivi. Cercate quindi avere sempre a portata di mano un panno in microfibra da utilizzare rigorosamente da bagnato e mai da asciutto.

Pulire l’auto con un panno asciutto significa causare dei terribili segni antiestetici. Oltretutto, potreste anche rovinare la vernice.

Per quanto riguarda le intemperie, il vento forte potrebbe portare con sé oggetti in grado di lasciare brutti segni sull’auto.

Per evitare ciò, cercate sempre di parcheggiare il veicolo in una zona abbastanza riparata.

Potreste anche acquistare un telo portatile strutturato appositamente per le automobili.

In commercio potrete trovare numerosi prodotti a prezzi accessibili che si riveleranno particolarmente utili.

