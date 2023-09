Come riparare i vetri dell'auto in maniera efficace senza ricorrere alla sostituzione.

I vetri dell’automobile se scheggiati possono costituire un problema sia per il conducente stesso che per gli altri utenti della strada. Per questo motivo è utile appena si verifica un danno sulla superficie del parabrezza rivolgersi ad un professionista. Vediamo quindi come è possibile riparare i vetri dell’auto.

Come riparare i vetri dell’auto

I vetri dell’auto si possono riparare con kit fai da te presenti sul mercato ma solo in caso di scheggiature lievi e che non hanno modo di estendersi ad altre aree del parabrezza, se il danno nel corso di un tempo breve è rimasto nella posizione dove è emerso allora si può intervenire con kit di questo tipo, altrimenti è necessario rivolgersi ai professionisti.

I professionisti infatti sono un ulteriore modo per poter riparare i vetri dell’auto in maniera efficace. Questo intervento costa ma permette allo stesso tempo di salvaguardare il parabrezza senza cambiarlo se il danno è di poco conto.

Per riparare i vetri dell’auto senza ricorrere al cambio completo del parabrezza si devono soddisfare le seguenti condizioni:

Il diametro della parte scheggiata non deve essere superiore a quello di una moneta da 2 euro

La distanza ideale tra il bordo del vetro e la scheggiatura deve essere di almeno 6 centimetri

Non deve essere coperta la visuale del conducente rispetto alla strada

La scheggiatura non deve verificarsi in un’area del vetro vicina alla telecamere che svolgono il lavoro di assistenza alla guida, se la macchina ne provvista.

Riparazione vetri auto e legge, quando non si è in regola

Viaggiare con un’auto dotata di un vetro scheggiato comporta pericolo per sé e per gli altri utenti della strada. Per questo motivo è obbligatorio avere tutti i vetri in ordine altrimenti si possono incorrere in sanzioni.

Se un vetro non viene riparato in caso di revisione periodica del veicolo quest’ultimo viene bocciato in quanto le superfici vetrate devono essere in perfette condizioni.