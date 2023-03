Si tratta di una problematica molto comune. Ecco come sbloccare lo sterzo in pochi passaggi.

Se non sapete come sbloccare lo sterzo, vi suggeriamo alcuni semplici passaggi da seguire. Se il volante è bloccato, non sarà possibile avviare l’auto: l’interruttore di accensione non girerà oppure, se l’auto è dotata di un pulsante start-stop, verrà visualizzata una spia relativa al blocco dello sterzo.

Fortunatamente, è abbastanza facile sbloccare il volante e avviare l’auto con i seguenti semplici passaggi.

Come sbloccare lo sterzo: tutti gli step da seguire

Auto con cilindro di accensione

Il bloccasterzo è direttamente collegato al cilindro di accensione. Per sbloccare il volante, utilizzare la mano sinistra per muovere il volante a destra e a sinistra con forza significativa. Contemporaneamente, con la mano destra, ruotare la chiave di accensione dalla posizione LOCK alla posizione ACC (accessorio) o START.

Auto con pulsante di avviamento

Il bloccasterzo è essenzialmente un catenaccio elettronico. Muovete il volante con la mano sinistra, esercitando una notevole forza. Contemporaneamente, con la mano destra toccare il pulsante di avviamento e arresto. Non toccate il freno. Questi passaggi dovrebbero portare l’accensione in modalità ACC e sbloccare il volante senza avviare il motore.

Altre soluzioni

Il bloccasterzo può usurarsi, rompersi o presentare altri problemi. Sui veicoli con cilindro di accensione, provare con un lubrificante spray o con una chiave diversa. Se il cilindro di accensione è usurato o rotto, potrebbe essere necessario sostituirlo. Nei veicoli con avviamento a pulsante, verificare che la batteria del portachiavi sia buona o provare con un altro portachiavi. Se ancora non si riesce a sbloccare il volante, potrebbe esserci un problema elettrico o elettronico.

Il modo migliore per evitare il blocco del volante è quello di sterzare il volante dove si vuole, appoggiare il veicolo sul freno di stazionamento, rilasciare il volante, mettere il cambio in PARCHEGGIO e spegnere il motore. Quindi, non toccare il volante finché non si è pronti a riavviare il motore.

Cause dello sterzo bloccato

Nella maggior parte dei casi, un volante bloccato non significa che ci sia un problema con il veicolo, ma semplicemente che è stato attivato uno dei suoi dispositivi di sicurezza. Il blocco si attiva solo se il veicolo è spento e si ruota il volante di qualche grado a sinistra o a destra; a questo punto il blocco si innesta in una delle fessure, impedendo al volante di muoversi ulteriormente.

Ci sono due buoni motivi per cui il bloccasterzo si innesta. In primo luogo, si tratta di un dispositivo antifurto: se qualcuno entra nell’auto, il volante viene bloccato in una direzione. In secondo luogo, è un dispositivo di sicurezza: quando si parcheggia su una collina e si girano le ruote verso il marciapiede, il bloccasterzo impedisce al veicolo di scendere dalla collina nel caso in cui la frenata di parcheggio si guasti.

LEGGI ANCHE: