Come togliere il bloccasterzo della macchina: consigli

In questo articolo vi spiegheremo come togliere il bloccasterzo della macchina senza chiave. Potreste aver riscontrato problemi di avviamento dell’auto, il che sembra essere normale. Potreste sentirvi meno preoccupati finché il volante non si blocca. Quando il volante si blocca, non è possibile girare la chiave di accensione. I motivi per cui questo problema può verificarsi sono molteplici. In questo articolo vi mostrerò come sbloccare il volante senza chiave. Sembra impossibile, vero? Ebbene, è possibile!

Come togliere il bloccasterzo della macchina: soluzioni efficaci

Provate a sbloccare il volante da soli

Questo metodo prevede quattro passaggi.

Provare a inserire la chiave: Provare a inserire la chiave e a girare l’accensione allo stesso tempo. Potete provare a girare il volante dal lato in cui lo avete girato prima che si bloccasse. Se non vi ricordate, provate su entrambi i lati. Se lo sterzo si blocca in seguito a un incidente, questo trucco sarà una soluzione rapida.

Non esercitate una pressione eccessiva mentre girate il volante. Applicate una forza moderata per evitare di danneggiare ulteriormente il meccanismo di bloccaggio.

Provate con un’altra chiave: se la chiave principale non funziona, provate a usare un’altra chiave. Nella maggior parte dei casi, il problema potrebbe essere la chiave di accensione. Se il veicolo è stato acquistato di seconda mano, è possibile che il precedente proprietario non abbia maneggiato bene la chiave.

Provare a spruzzare del WD40: se i passaggi 1 e 2 di cui sopra falliscono, provare a spruzzare del WD40 nella porta della chiave di accensione. È possibile che la ruota sia bloccata a causa di sporcizia, detriti o solidificazione nei tamburi della serratura.

Sblocco tramite set di sostituzione dell’accensione

Questo metodo richiede conoscenze tecniche. Tuttavia, prima di procedere con questo metodo, si consiglia di provare il metodo precedente. Potrebbe essere necessario richiedere l’assistenza di un professionista. E sì, è necessario consultare il libretto di istruzioni prima di provare questo metodo.

Rimuovere i pannelli del piantone: è necessario rimuovere il pannello del piantone del volante perdendo le viti che tengono il lato negativo del volante. Individuare la linguetta sul coperchio e premerla. In questo modo, la colonna inferiore verrà via senza stress. È necessario rimuovere anche la colonna superiore.

Liberare il cilindro della serratura: individuare il cilindro della serratura. Rilasciare la linguetta del sistema di bloccaggio dell’accensione e premere verso il basso ruotando contemporaneamente la chiave finché il cilindro non si tira indietro. Provare questo metodo un paio di volte per liberare il cilindro della serratura.

Installare un nuovo sistema di blocco dell’accensione: Installare un nuovo sistema di blocco dell’accensione e provare a sbloccarlo con la vecchia chiave.

Fissare il cilindro di chiusura nel modo in cui si trovava nel piantone dello sterzo.

Assicurarsi di aver inserito la linguetta di blocco nella serratura a cilindro prima di procedere.

Controllare che la chiave rientri completamente.

Prima di rimontare il piantone, accertarsi che la chiave rientri.

Reinstallare il piantone: reinstallare il piantone superiore prima di installare la parte inferiore. Fissare le viti e serrarle come prima.

