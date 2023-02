Vi state chiedendo perché Android Auto non si vede sullo schermo? Le cause possono essere diverse.

Usare il telefono mentre si guida è una pessima idea ed è per questo che esistono interfacce come Android Auto e Apple CarPlay. Poiché queste interfacce funzionano sul display dell’auto e forniscono funzioni minime, è possibile concentrarsi completamente sulla strada.

Tuttavia, in diverse occasioni, si possono verificare problemi con Android Auto che possono diventare piuttosto frustranti.

Perché Android Auto non si vede sullo schermo?

Spegnere e riaccendere Wi-Fi e Bluetooth

Lo smartphone si collega al sistema di infotainment dell’auto tramite Wi-Fi e Bluetooth. Questa connessione facilita il funzionamento di Android Auto. Se si verifica il problema dello schermo nero in auto, è possibile ripristinare la connessione ad Android Auto.

Il modo più semplice per farlo è disattivare sia il Wi-Fi che il Bluetooth prima di attivarli nuovamente.

Riavviare il sistema di infotainment dell’auto

Il motivo per cui si verifica il problema dello schermo nero potrebbe anche non essere legato ad Android Auto sul telefono. Potrebbe essere che l’impianto stereo o l’unità principale dell’auto sia malfunzionante e che quindi non sia possibile utilizzare Android Auto. Una soluzione rapida per questo problema consiste nel riavviare l’unità principale dell’auto.

Riavviare l’unità principale di Android Auto

È possibile farlo spegnendo il quadro dell’auto e aspettando che l’unità principale si spenga automaticamente. Dopodiché, riavviare l’auto e lasciare che il sistema di infotainment si riaccenda. Ora provate a collegare il telefono e non dovreste più vedere la schermata nera se il problema riguarda l’unità principale.

Utilizzare Android Auto con cavo

È possibile che lo smartphone non riesca a stabilire una connessione wireless stabile con l’impianto stereo dell’auto. In tal caso, Android Auto wireless potrebbe visualizzare una schermata nera. Per escludere la possibilità di un errore legato ad Android Auto wireless sul telefono, provare a collegarlo all’auto tramite un cavo USB.

Assicurarsi che la batteria del telefono sia carica

Android Auto è avido di energia e di risorse, quindi se la batteria del telefono è scarica, Android Auto potrebbe non funzionare correttamente. Di conseguenza, si potrebbe verificare il problema della schermata nera. Pertanto, se la batteria del telefono è scarica, è consigliabile collegarlo a un caricabatterie da auto mentre si utilizza Android Auto.

