Come scommettere sulla Formula Uno: consigli utili

Le gare di Formula 1 sono molto popolari anche nel mondo del betting. In questa “Guida per principianti alle scommesse sulla Formula 1” ti aiuteremo a guadagnare attraverso la popolarità di questo sport che appassiona milioni di persone in tutto il mondo.

La popolarità della F1 è cresciuta rapidamente anche in quei paesi dove per tanti anni è rimasta sopita, come ad esempio negli Stati Uniti, anche grazie al successo di iniziative come Netflix Drive To Survive. Per questo è importante imparare a scommettere sulla Formula 1 e mettere più soldi in tasca. Non c’è nulla di meglio che abbinare l’adrenalina di una bella gara di F1 con quella delle scommesse live, mentre fai il tifo per il tuo pilota preferito.

Come scommettere sulla Formula 1 online?

Le scommesse sulla Formula 1 vengono effettuate sui principali siti di gioco online per scommettitori sportivi. Esistono tantissimi siti che curano la F1 in maniera quasi maniacale, come Librabet, che offre tante opzioni per piazzare la tua scommessa vincente.

Una rapida ricerca su Google farà apparire centinaia di siti dove scommettere sulla Formula 1 online, quindi è importante utilizzare un bookmaker che conosci e di cui ti fidi prima di iniziare a scommettere online. La prima cosa da fare per scommettere sulla F1 è quella di registrarsi su un sito e aprire un account.

La registrazione per un nuovo account richiede nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e data di nascita. Dopo aver confermato il tuo account e-mail, il tuo nuovo account è pronto, il che significa che puoi aggiungere un deposito e quindi fare la tua prima scommessa sulla Formula 1.

Le opzioni di pagamento per i siti di gioco d’azzardo online includono carte di credito, portafogli elettronici, depositi di carte di debito, PayPal, Neteller e Skrill. Puoi effettuare depositi su alcuni (rari) siti di scommesse sportive online utilizzando criptovalute come Bitcoin, Litecoin, Dash ed Ethereum.

Piazza la tua scommessa

Dopo aver aperto il tuo account, non ti resterà altro che scommettere sulla gara, il pilota, il tipo di scommessa e l’importo in euro. Molti siti di scommesse sportive online offrono offerte bonus quando si apre un nuovo account o si effettua una scommessa qualificante su una qualsiasi delle loro opzioni di scommesse sportive, non solo sulla F1.

Per metterti sulla strada giusta, le informazioni sulle scommesse sportive di seguito ti aiuteranno a fare scelte intelligenti quando scommetti sulla Formula 1, per tutta la stagione, aumentando le probabilità di incassare belle vincite e mettere in tasca bei soldini.

Ci sono 23 Gran Premi di Formula 1 nel calendario di F1 2022, il che significa che ci sono così tante opportunità per te di scommettere sulla F1 che puoi prenderti il tuo tempo per trovare la scommessa giusta per la tua propensione al rischio.

Scommessa definitiva: vincitore del Gran Premio di Formula 1

La scommessa più comune su queste gare è semplicemente quella sul pilota di F1 che vincerà il Gp. In genere, c’è un chiaro favorito, come Lewis Hamilton o Max Verstappen, che escono con quote non elevatissime, mentre altri piloti meno quotato come Russell e Albon vengono quotati 30 volte la posta o anche di più.

Scommessa finale sul podio

Uno scommettitore che punta sul podio di un pilota scommetterà sul traguardo del pilota al primo, secondo o terzo posto. Non importa in quale posizione finisce il pilota. Se il tuo pilota finisce per primo, vinci la tua scommessa. Ma anche se il tuo pilota finisce terzo, la tua scommessa è vincente in ogni caso. Non c’è differenza nelle vincite in base a dove il pilota finisce sul podio, purché il pilota finisca tra i primi tre.

Esistono anche altre tipologie di scommesse sulla F1 che riguardano la classifica costruttori, quante volte uscirà la Safety Car, o quanti punti riuscirà a conquistare un determinato pilota.

Le scommesse ante-post

Le scommesse ante-post sono scommesse sul pilota o sulla scuderia che sarà incoronata campione alla fine della stagione di F1. In Formula 1, puoi scommettere su quale team pensi vincerà il Campionato Costruttori e puoi anche scommettere su chi pensi vincerà il Campionato Piloti. Questa scommessa è meglio piazzata prima dell’inizio della stagione agonistica, perché alcuni operatori di scommesse sportive non accettano più scommesse non appena inizia la prima gara.

Scommesse sul giro più veloce

Se la tua strategia di scommessa si basa sulla ricerca di quote di scommessa elevate sulla Formula 1 per scommesse che hanno buone possibilità di vincita, vale la pena dare un’occhiata al mercato del giro più veloce. Con un punto di campionato in più in palio per la persona che ha stabilito il giro più veloce della gara, la posta in gioco è alta, poiché negli anni precedenti abbiamo visto campionati vinti o persi di un solo punto. In questa stagione in cui la lotta per il titolo è davvero serrata tra Verstappen e Leclerc, anche pochi punti possono fare la differenza.

Spesso entra in gioco la strategia di squadra, con il compagno di squadra di un protagonista del campionato che si ferma ai box in ritardo per le gomme nuove per cercare di rubare il punto sul giro più veloce a un concorrente rivale.

Le scommesse live sulla Formula 1

Le scommesse in-play sulla Formula 1 sono un’esperienza elettrizzante in cui le decisioni rapide sono fondamentali. Quando scommetti sulla F1, rivaluta costantemente i tuoi giudizi su una gara, a differenza di altri sport. Ad esempio, durante una gara ogni pilota deve rientrare ai box per cambiare le gomme almeno una volta. Puoi ottenere un vantaggio quando scommetti dal vivo sulla Formula 1 prevedendo quando ciò accadrà. Si tratta di avere un po’ di competenza, anche se la fortuna gioca sempre un ruolo fondamentale in questo tipo di scommesse.

Ascoltare anche l’opinione degli esperti durante le telecronache in diretta, ti aiuterà a capire le diverse strategie che i team e i piloti implementeranno. Puoi anche utilizzare l’app ufficiale di F1 per monitorare i dati in tempo reale per aiutarti nel processo decisionale.

Scommettere su un determinato pilota potrebbe dipendere dal fatto che tu ritenga che si stiano fermando al momento sbagliato o meno. D’altra parte, potrebbe essere il momento perfetto per sostenere il rivale di quel pilota in gara.

Scommesse di qualificazione F1

Le qualifiche di F1 hanno tre periodi a eliminazione diretta per ogni gara. I cinque piloti più lenti vengono eliminati dopo la Q1, quindi i successivi cinque piloti più lenti vengono nuovamente eliminati nella Q2, lasciando 10 vetture a lottare per la pole position nella Q3.

Scommettere su chi conquisterà la pole position rappresenta un ottimo mercato di scommesse da guardare durante le qualifiche di F1. A questo punto, dovresti ben sapere come si sono comportate le vetture sul circuito durante le tre sessioni di prove libere e dovresti avere un’idea abbastanza precisa su quale pilota potrebbe fare il giro più veloce in qualifica.

Strategie e suggerimenti per le scommesse online di Formula 1

Mentre un enorme quota per un pilota di seconda o terza fascia può sembrare allettante, spesso sono uno spreco di denaro. La Formula 1 è uno sport in cui di solito vincono i migliori piloti con le migliori auto. E’ rarissimo vedere un pilota che non lotta per le prime posizioni, vincere un Gran Premio, anche se questo ogni tanto accade. Nuovi regolamenti sono stati introdotti per il 2022 anche sul campo di gioco, tuttavia, le grandi scuderie come Ferrari, Mercedes e Red Bull sono ancora favorite per raccogliere la maggior parte delle vittorie in gara.

Ciò significa che realisticamente ci saranno solo tre o quattro piloti che hanno la possibilità di vincere in un dato weekend di gara. Un modo per trovare un buon valore di scommessa è evitare di sopravvalutare i risultati di qualificazione.

Guadagnare la pole position dà al pilota in testa un grande vantaggio sulla pista, in quanto dovrebbe essere in grado di arrivare per primo alla prima curva, posizionandosi bene da subito. Ma anche con questo vantaggio, il pilota che conquista la pole position vince solo il 40 per cento delle volte. Sebbene questo sia significativo, non vale necessariamente la pena rischiare ingenti soldi.

Spesso può essere più vantaggioso scommettere su un pilota della seconda fila della griglia quotato bene invece di puntare solo sul favorito che ha conquistato la pole.

Dove posso trovare uno Sportsbook adatto?

Devi sempre assicurarti di scegliere un bookmaker che non solo ti dia la maggior parte delle opzioni di scommessa, ma offra anche le migliori quote sulle tue scommesse. La differenza tra scommettere su un vincitore a 3 o a 5 non è indifferente. Mentre ci sono fattori specifici che si applicano alle scommesse sulla Formula 1, ci sono anche alcuni principi fondamentali che dovrebbero entrare in gioco quando ci si impegna in qualsiasi tipo di scommesse sportive. Assicurati di avere un budget adeguato e non scommettere mai soldi che non puoi permetterti di perdere.

Cerca sempre di scommettere pensando al valore. Anche se potrebbe essere allettante scommettere su un favorito con quote F1 molto basse, pensa a quante di queste scommesse avresti bisogno di vincere solo per andare in pareggio se una di quelle scommesse perdesse. Ricorda, non ci sono scommesse gratuite. Ricordati di essere sempre informato prima di scommettere. Fai sempre la ricerca di news e indiscrezioni prima e durante un weekend di gara per aiutarti a fare una selezione ben meditata.