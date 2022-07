Qualifiche F1 in Gran Bretagna, a Silverstone la pole va a Sainz

Tra i circuiti di Formula 1, Silverstone è senz’altro uno dei più amati e in questo nuovo giro di giro di qualifiche le emozioni non sono certo mancate. Dopo una gara particolarmente accesa la Pole Position è andata a Carlos Sainz.

Lo segue in prima fila Max Verstappen. Rispettivamente al terzo e quarto posto troviamo Leclerc e Perez.

Qualifiche Formula 1 a Silverstone, la classifica completa

1 Carlos Sainz Ferrari 1:40.983

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.072

3 Charles Leclerc Ferrari +0.315

4 Sergio Perez Red Bull Racing +0.633

5 Lewis Hamilton Mercedes +1.012

6 Lando Norris McLaren +1.101

7 Fernando Alonso Alpine +1.133

8 George Russell Mercedes +1.178

9 Guanyu Zhou Alfa Romeo +1.736

10 Nicholas Latifi Williams +22.112

11 Pierre Gasly AlphaTauri

12 Valtteri Bottas Alfa Romeo

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri

14 Daniel Ricciardo McLaren

15 Esteban Ocon Alpine

16 Alexander Albon Williams

17 Kevin Magnussen Haas F1 Team

18 Sebastian Vettel Aston Martin

19 Mick Schumacher Haas F1 Team

20 Lance Stroll Aston Martin

Cosa abbiamo visto nelle prove libere

Nelle prove libere abbiamo visto una ottima Red Bull. Nella terza e ultima sessione Max Verstappen ha chiuso con l’ottimo primo tempo di 1.27.901. Bene anche il compagno di squadra Perez, così come la Ferrari con Leclerc che ha guadagnato il terzo posto. Sesto infine Carlos Sainz.

Alcune curiosità sul circuito

In molti non sanno che sia il circuito di Silverstone così come di Monza sono gli unici che non hanno mai saltato un’edizione.

Il tracciato britannico inoltre è sempre stato amatissimo in quanto storicamente molto veloce, anche se gli interventi degli ultimi decenni hanno apportato delle modifiche dal punto di vista tecnico. Non sempre inoltre è stato il “Gran Premio d’Inghilterra”. Infine il pilota a detenere il maggior numero di Pole Positiion e Lewis Hamilton. Il pilota classe 1985 della Mercedes ha realizzato in carriera ben sette Pole, risultando anche il più vincente con ben otto vittorie.