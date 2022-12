Come usare i freni in moto: una semplice guida

Sapere come usare i freni in moto è estremamente importante. In questo modo riuscirete a guidare con maggiore consapevolezza e a gestire meglio qualsiasi situazione possa presentarsi.

In questo articolo ci concentreremo sull’importanza dei freni, in particolar modo di quelli posteriori, e su come possano intervenire in determinati contesti.

Come usare i freni in moto

Il freno posteriore è in grado di dare maggiore stabilità alla moto e di correggere la traiettoria in curva. Se si preme aggressivamente il pedale, infatti, la ruota posteriore tende a bloccarsi ed è molto difficile farci cadere, a differenza dell’anteriore qualora si bloccasse.

Proprio per questo motivo è importante utilizzare il freno posteriore, ma è altrettanto indispensabile imparare a premere entrambi i freni in modo ottimale e con la giusta potenza.

Il freno posteriore può essere utilizzato sia in traffico a bassa velocità che nel caso si arrivi lunghi in curva.

Ovviamente, però, non dovrete esercitare una pressione esagerata altrimenti potreste ottenere risultati opposti.

Vi consigliamo quindi di premere il pedale con leggerezza e, soprattutto, di arrivarci con comodità (non deve essere posto troppo in alto).

Esercitate quindi una leggera pressione sul freno posteriore, prima di utilizzare l’anteriore.

I professionisti, invece, utilizzano il posteriore prevalentemente per controllare le impennate. Tuttavia, in ogni caso, il freno posteriore in moto è in grado di dare maggiore dolcezza all’erogazione del motore ed è un potente alleato. Insomma, si tratta di uno strumento che neofiti e professionisti dovrebbero considerare con più attenzione. L’importante è non esagerare con la pressione: solo in questo modo riuscirete a guidare la moto con maggiore fluidità e riuscirete a goderne appieno.

Assicuratevi solo di abituarvi a guidare premendo entrambi i freni allo stesso tempo. In questo modo otterrete la massima padronanza della moto e saprete gestire ogni dinamica che si presenterà su strada.

