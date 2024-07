I posti più belli in Italia per fare giri in moto d’estate

L’Italia è un paradiso per i motociclisti, con strade mozzafiato che attraversano paesaggi incredibili, dalle Alpi alle coste del Mediterraneo. L’estate è il momento perfetto per saltare in sella alla tua moto e scoprire i luoghi più affascinanti del Bel Paese. Ecco una guida ai posti più belli in Italia per fare giri in moto d’estate.

Prima di partire è sempre bene pensare alla sicurezza e si consiglia di fare un controllo del proprio mezzo dal meccanico di fiducia, verificando anche lo stato delle gomme e dei dispositivi di sicurezza presenti nel mezzo.

Il Passo dello Stelvio

Un classico imperdibile

Il Passo dello Stelvio è uno dei percorsi più iconici per i motociclisti in Italia. Situato nelle Alpi Retiche, questo passo di montagna raggiunge un’altitudine di 2.757 metri, rendendolo il secondo più alto delle Alpi. La strada tortuosa, con i suoi 48 tornanti sul versante nord, offre un’esperienza di guida unica e panorami mozzafiato. Se sei un amante delle curve e delle sfide, il Passo dello Stelvio è un must.

Cosa vedere

Lungo il percorso, fermati al Rifugio Garibaldi per una pausa caffè e per ammirare il panorama. Nelle vicinanze, il Parco Nazionale dello Stelvio offre sentieri escursionistici e la possibilità di avvistare fauna selvatica come stambecchi e aquile reali.

La Costiera Amalfitana

Bellezza e adrenalina

La Costiera Amalfitana è famosa per le sue strade strette e sinuose che si affacciano sul mare. Questo tratto di costa campana, patrimonio dell’UNESCO, è perfetto per un giro in moto grazie ai suoi panorami spettacolari e ai pittoreschi paesini come Positano, Amalfi e Ravello.

Cosa vedere

Durante il tuo giro, fermati a Positano per una passeggiata tra le sue strette viuzze e negozi di artigianato. Ad Amalfi, visita il Duomo e assaggia un po’ di limoncello. Non dimenticare di fare una deviazione per Ravello, famosa per i suoi giardini e viste mozzafiato.

Le Dolomiti

Pura magia alpina

Le Dolomiti, situate nel nord-est dell’Italia, offrono alcune delle strade più spettacolari per i motociclisti. Con passi come il Pordoi, il Sella e il Gardena, avrai l’imbarazzo della scelta per percorsi ricchi di curve e paesaggi mozzafiato.

Cosa vedere

Oltre a goderti la guida, fermati in località come Cortina d’Ampezzo, una delle mete sciistiche più famose d’Italia. Durante l’estate, Cortina è perfetta per escursioni e relax. Inoltre, visita il Lago di Braies, spesso definito il “gioiello delle Dolomiti” per le sue acque cristalline e il paesaggio incantevole.

La Toscana

Tra colline e vigneti

La Toscana è sinonimo di paesaggi da cartolina, con dolci colline, vigneti e borghi medievali. Le strade che attraversano il Chianti, la Val d’Orcia e le Crete Senesi sono perfette per un giro in moto, offrendo una combinazione di bellezza naturale e storia.

Cosa vedere

Fermati a Greve in Chianti per una degustazione di vini, poi prosegui verso Siena per visitare la famosa Piazza del Campo. Nella Val d’Orcia, non perderti Pienza, una cittadina rinascimentale con viste spettacolari sulla valle circostante. Infine, fai una sosta a San Gimignano, conosciuta per le sue torri medievali.

La Sicilia

Isola di contrasti

La Sicilia è una destinazione fantastica per i motociclisti, grazie alla sua varietà di paesaggi che spaziano dalle spiagge dorate ai monti impervi. Le strade costiere offrono viste spettacolari sul mare, mentre l’interno dell’isola rivela città ricche di storia e cultura.

Cosa vedere

Inizia il tuo tour da Palermo, esplorando i mercati e le chiese normanne. Prosegui lungo la costa fino a Cefalù, una pittoresca cittadina balneare. Da lì, dirigiti verso l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, e sali fino al Rifugio Sapienza per ammirare il paesaggio lunare. Non dimenticare di visitare Taormina, con il suo teatro greco e le viste mozzafiato sull’Etna e sul mare.

Il Lago di Garda

Tra acqua e montagne

Il Lago di Garda è una delle destinazioni preferite dai motociclisti, grazie alla combinazione di strade tortuose e panorami spettacolari. Le strade che circondano il lago offrono viste mozzafiato e una varietà di terreni, dalle colline ai monti.

Cosa vedere

Parti da Sirmione, famosa per le sue terme e il castello. Prosegui verso Riva del Garda, sulla punta settentrionale del lago, ideale per gli sport acquatici e le escursioni. Fermati a Malcesine e prendi la funivia fino al Monte Baldo per una vista panoramica incredibile. Concludi il tuo giro con una visita a Limone sul Garda, noto per i suoi limoneti e le stradine pittoresche.

La Sardegna

Paradiso mediterraneo

La Sardegna è una destinazione da sogno per i motociclisti, grazie alle sue strade panoramiche che si snodano lungo la costa e attraverso l'interno montuoso. Le spiagge di sabbia bianca e le acque turchesi rendono ogni sosta un piacere.

Cosa vedere

Inizia il tuo tour dalla Costa Smeralda, famosa per le sue spiagge e località esclusive come Porto Cervo. Prosegui lungo la costa verso sud, visitando Cala Gonone e le sue grotte marine. Non perdere l’occasione di esplorare l’interno dell’isola, con una tappa a Nuoro e al Parco Nazionale del Gennargentu. Concludi il tuo viaggio ad Alghero, una città affascinante con influenze catalane e una splendida costa.

Conclusioni

L’Italia offre una vasta gamma di destinazioni perfette per i giri in moto d’estate. Ogni regione ha il suo fascino unico, dalle montagne delle Dolomiti alle spiagge della Sicilia e della Sardegna. Non importa quale percorso scegli, l’importante è godersi la strada, il panorama e, ovviamente, il cibo lungo il percorso. Prepara la tua moto, scegli la tua destinazione e parti per un’avventura indimenticabile su due ruote nel Bel Paese!